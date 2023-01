Groene uniformen, paarse heide en witte ijsjes: ingekleurde foto’s halen de oorlog dichterbij

15 mei 1940: bij het Paleis op de Dam zijn de eerste Duitse pantserwagens en motoren met zijspan gearriveerd. Beeld NIMH (Nederlands Instituut voor Militaire Historie)

Met de (motor)fiets in de hand wacht het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie in 1939/1940 de vijand op. De grijzige hei en de uniformen van de aangetreden soldaten van het Regiment Wielrijders lijken op de zwart-witfoto in elkaar op te gaan. Het ingekleurde paarse heideveld en de honderden mannen in blauwgroene uniformen en rechterhand aan het fietsstuur met rood-wit-blauw embleem geeft een scherper contrast.

‘Wie net de opname heeft teruggeluisterd van Hitlers grimmige, fanatieke uitgeschreeuwde voorspelling over de vernietiging van het Joodse ras, is nog een slag extra verbijsterd over dit beeld: moet dit gezelschap de dictator tegenhouden?’ schrijft journalist Ad van Liempt in het eerste deel van de vierdelige serie WO2 in kleur van Van Liempt, Jaap Visser en Matty Verkamman.

Het inkleuren van historisch beeldmateriaal is niet nieuw. Sommige historici vinden dat voorzichtigheid hierbij geboden is en spreken van manipulatie van de historische werkelijkheid. Is inkleuren geschiedvervalsing? “Nee,” zegt Van Liempt. “Het is allemaal gebeurd en de zwart-witfoto’s zijn toentertijd gemaakt. Door de foto’s in te kleuren, komt de oorlog dichterbij.”

Tijdens de mobilisatie telt het Nederlandse leger 5600 militaire wielrijders, soldaten op de fiets en de motor. Tijdens de vijf gevechtsdagen in mei 1940 zijn de wielrijders vooral actief bij de krijgshaarden Dordrecht en de Grebbelinie. Beeld Getty Images

Jakob Lagerweij toverde de zwart-witfoto’s om tot kleurrijke, aansprekende beelden. Hij onderzocht de historische kleuren, restaureerde, indien nodig, het fotomateriaal en voorzag dat van kleur met het programma Adobe Photoshop.

Lagerweij groeide op in het Gelderse dorp Wilp, waar vlakbij de Canadese troepen in april 1945 de IJssel overstaken en aan de bevrijding van West-Nederland konden beginnen. Zijn grootouders die het meemaakten, vertelden de bijbehorende verhalen.

Amsterdamse ijsverkoper

De eerste foto in deel 1, waarin ook ingekleurde foto’s van de Eerste Wereldoorlog staan, is van Duitse soldaten die in de zomer van 1940 een ijsje halen bij een Amsterdamse ijscoventer.

De ‘originele’ zwart-witfoto is terug te vinden in de beeldbank van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod) – zoekterm: ijsje. Het Niod kwam via het consulaat in Vancouver in het bezit van deze foto, samen met ongeveer 600 negatieven, van het voormalige Duitse fotopersbureau Stapf Bilderdienst. Een Canadese militair had de foto’s tijdens de bevrijding meegenomen.

De zwart-witfoto in de beeldbank toont de grauwheid van de oorlog aan, de ingekleurde foto van Lagerweij zorgt ervoor dat de vergenoegde en tevreden blik op de gezichten goed naar voren komen, alsof het om een gezamenlijk uitstapje gaat. De kleurenfoto zal de blik van de kijker vermoedelijk langer vasthouden, omdat de foto dichterbij komt.

Vluchtelingen in het Amsterdamse Lloyd Hotel. De bewoners houden de opvang zelf draaiend door het uitvoeren van werkzaamheden in de slagerij, de keuken en de schoen- en kleermakerij. Beeld Jules Loszynski

Ook foto’s van het in 1921 geopende Amsterdamse Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade, het voormalige landverhuizershotel voor voornamelijk Oost-Europese Joden die naar Zuid-Amerika emigreerden om het antisemitisme te ontvluchten, zitten in het fotoboek. Het hotel werd vanaf 1938 gebruikt om Joden uit Duitsland op te vangen, die uiteindelijk grotendeels in Westerbork terechtkwamen.

De zwart-witfoto’s van het Lloyd Hotel zijn in 2016 teruggevonden op een zolder in Amsterdam-Zuid. Ze zijn gemaakt door amateurfotograaf en Duits-Joodse vluchteling Jules Loszynski (1909-1944), die zelf rond 1937 was gevlucht naar Nederland. Op de foto’s die hij met een plaatcamera maakte staan vluchtelingen in de kleermakerij, schoenlapperij, keuken en slagerij. Ze hielden de opvang draaiende.

Ook Loszynski ging naar Westerbork en overleed in Bergen-Belsen.

Bij de zwart-witfoto op de Dam met de Duitse pantserwagens zal de aanschouwer wellicht sneller wegbladeren dan bij de ingekleurde foto. De soms grijnzende gezichten op de ingekleurde foto zijn duidelijker te zien.

Volendam, 1940. Beeld Getty Images

Ook de gezichten op de ingekleurde foto van Volendammers op de dijk – augustus 1940 – met op de achtergrond passerende Duitse soldaten, spreken boekdelen. Van Liempt schrijft erbij: ‘Seyss-Inquart kreeg als opdracht het Nederlandse broedervolk met betrekkelijk zachte hand in het Groot-Duitse rijk in te voegen. Vandaar dat hij de publicatie stimuleerde van vrolijke foto’s: de Duitse soldaten op de toeristische attracties, schijnbaar verbroederd met Nederlanders, vrolijk kuierend in Volendam – zo zag de Rijkscommissaris het graag.’

WO2 in kleur, deel 1, Kick Uitgevers, €29,95. Deel 2, 3 en 4 verschijnen later dit jaar.