Griezelen in de Posthoornkerk met een Halloweenfilm

Beeld Shutterstock

Uw bedrijf heet Rooftop Movie Nights en u organiseert een Halloweenvoorstelling in de Posthoornkerk, dat klinkt niet alleen griezelig, dat lijkt ronduit gevaarlijk.

“We draaien de film niet op het dak van de kerk, het evenement vindt plaats in de kerk. We draaien vrijdagavond The Exorcist.”

Bent u een fanatiek Halloweenvierder?

“In mijn jeugd hadden van spooktochten, die werden georganiseerd in de buurt van het Surinameplein. Dan doken er verklede mensen op uit steegjes. Zelf droeg ik een masker dat ik leende van een vriend, en een soort hamer – een bijl eigenlijk.”

Nu gaan liefhebbers griezelig uitgedost naar de kerk?

“We zochten een mooie, aparte en ja, griezelige locatie voor een evenement, want het gaat niet alleen om de film. Zo kwamen we uit bij Stadsherstel, dat verhuurt speciale plekken in de stad en een kerk past best goed bij Halloween. We willen het interieur voor deze belevenis spectaculair aankleden, dus niet met een pompoen hier of daar, maar met echt griezelige spinnenwebben en zo. Maar er zijn ook gezellig hapjes en drankjes hoor.”

U beperkt zich niet tot films op daken?

“Nee, we willen meer bijzondere ervaringen gaan bieden. We praten al met Stadsherstel over een Sinterklaasfilm en -show in de Vondelkerk, en we hopen dat we voor kerst kerk De Duif van ze kunnen huren.”

Hoe dost u zich vrijdagavond uit, weer met bijl en masker?

“Dat weet ik nog niet. Die maskers leende ik altijd van een vriend die een hele kamer vol maskers heeft, ik ga hem zo appen. En die bijl, ja, die ligt nog wel ergens.”

rooftopmovienights.com