Green heeft twee troeven: het serveert vooral groenten en heeft een mooi uitzicht

Beeld Jakob van Vliet

Het luxe uitziende interieur bestaat uit aardetinten, marmeren tafelbladen, futuristische hanglampen en een grote zwarte wenteltrap in het midden van de zaak. Toch is de echte blikvanger het zicht vanuit het hoogste restaurant van Amsterdam: op de 26ste verdieping, 100 meter hoog, met panorama-uitzicht over de stad. “Als gasten hier voor het eerst komen, kijken ze langs je heen naar buiten,” vertelt Peter Lute (53), chef en horecaondernemer.

Lute is geen onbekende in de horecawereld, hij en zijn vrouw hebben onder andere De Kruidfabriek in Amstelveen, Soundbites by Lute in de ZiggoDome en On5th in de Johan Cruijff Arena. Green is het nieuwste restaurant van Lute. “Dit kwam op ons pad en paste perfect in onze visie voor de toekomst. Groener, nog duurzamer.”

Bij Green staan vegetarische gerechten centraal en zijn vis of vlees bijzaak. “We vinden niet dat iedereen vegetarisch moet eten, maar ik vind dat je gasten moet inspireren met de vegetarische keuken,” zegt Lute. Voor 75 euro kan de Green table worden besteld: “Een optocht van negen gerechtjes, dan komt alles voorbij.”

Bijvoorbeeld de smokey biet (€20), die geroosterd, gefermenteerd en negen maanden geleden geoogst is van Lutes boerderij in de Noordoostpolder. Of de panna cotta met ijzerkruid, koolrabi en een sap van wortel en gember (€12), die als toetje op de kaart staat. Veel van de groenten voor Green komen van Lutes boerderij, wat ook tot seizoensgebondenheid leidt. “Ik ben ’s avonds lekker op het land en doe dan inspiratie op voor de nieuwe menukaart.”

Green Gastrobar Beethovenstraat 305

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.