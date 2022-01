Gratis maaltijden voor dak- en thuislozen bij restaurant Stevig

Beeld Getty Images/iStockphoto

Waarom willen jullie dit zo graag doen?

“Iedereen heeft het zwaar in zo’n coronajaar. Maar wie het écht zwaar hebben, zijn de mensen die zich weinig tot niets kunnen veroorloven. Douwe (Bob, de andere eigenaar, red.) en ik zijn opgegroeid in De Pijp, we hadden het niet breed. We hebben altijd tegen elkaar gezegd: als we het kunnen, gaan we iets terugdoen. Dat moment is nu.”

Op jullie menu staan oesters en bietencarpaccio. Krijgen de dak- en thuislozen die ook?

“Voor deze maaltijden werken we samen met verschillende leveranciers, van de lokale bakker tot de groenteboer. Zij leveren ons producten die anders weggegooid zouden worden. Als er twintig kilo bieten over is, gaan we zeker bietencarpaccio maken. Maar wat ze sowieso krijgen, is een lekkere warme maaltijd, koffie, thee en een warme muts. En het is niet alleen voor dak- en thuislozen, hè? Ook voor mensen met een kleine portemonnee.”

Waarom is dat een belangrijke toevoeging?

“Ik ben zelf dakloos geweest. En ik heb in de nachtopvang gezeten. ’s Ochtends word je wakker gemaakt voor een ontbijtje en ’s middags mag je langskomen voor soep. Ik zag daar gezinnen in de rij staan die niet in het centrum sliepen maar wel in die rij moesten staan, omdat ze anders hun kinderen niet te eten konden geven. Die verborgen armoede is er nog steeds en het raakt me diep.”

Wat als de rij het hele Van Limburg Stirumplein overgaat?

“Dan zijn we ontzettend trots en hoop ik dat meer ondernemers aanhaken in plaats van op hun reet te blijven zitten.”