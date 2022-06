Gratis fietstocht om gierzwaluwen te spotten: ‘Het zijn een soort aliens’

Beeld Getty Images

Wat maakt de gierzwaluw zo’n mooi vogeltje?

“Ik ben een ijskoude bioloog, dus ik weet niet of ik kan zeggen of ze nou echt mooi zijn. Het zijn eerder een soort aliens. Gierzwaluwen leven in de lucht en komen alleen naar beneden om te broeden. Ze slapen zelfs in de lucht. Het is een beetje onvoorstelbaar, maar toch gebeurt het.”

U maakt deel uit van de gierzwaluwwerkgroep Amsterdam die gratis gierzwaluwtochten organiseert. Doet u dat al lang?

“De club, het is best een anarchistisch clubje, bestaat al meer dan dertig jaar. Ik ben redelijk nieuw nog. Een van de mensen is hartstikke doof, de ander kan niet meer zo hard fietsen. In de jaren tachtig waren er drie, misschien wel vier keer zoveel gierzwaluwen in Amsterdam. Maar door stadsvernieuwing nam dat aantal af. De werkgroep heeft zich daar hard voor gemaakt en de excursies zijn overgebleven.”

Waar gaat de fietstocht heen?

“Vrijdag gaat Thea fietsen door De Pijp op zoek naar gierzwaluwkolonies, de week daarop neem ik mensen op de fiets mee naar Oud-Zuid en de rest van de zomer doen we elke vrijdagavond vanaf half negen een andere wijk aan. Maar er moeten niet te veel mensen komen, want dan wordt het onoverzichtelijk. Dus kom vooral als het in uw eigen wijk is.”

Zover ik weet zijn er geen wekelijkse fietsexcursies voor de huismus. Toch maken liefhebbers wekelijks een ommetje voor de gierzwaluw.

“De gierzwaluw maakt het zomergeluid van Europa. Ze schreeuwen alleen met mooi weer. Veel mensen kennen de gierzwaluw niet, maar wel het geluid. Dat het heeft iets ongrijpbaars, iets mysterieus.”