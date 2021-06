Gratis fietskaart voor een rondje Schiphol: ‘Er zijn maffe dingen te zien’

Beeld Shutterstock

U dacht: ik breng de minst aantrekkelijke fietsomgeving van Amsterdam eens in kaart?

“Dat was het coronaveilige idee van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol.”

Het is daar toch heel winderig en ­polderig?

“Maar er zijn maffe dingen te zien, zo staan er in de oksel van de Aalsmeer- en de Kaagbaan tussen vier gigantische loodsen vijf insectenhotelletjes. Die staan leeg, juist door de wind. Daar houden insecten niet van.”

Bent u een fanatiek fietser?

“Vroeger wel, nu beperk ik me tot rondjes van een kilometer of tachtig. Deze route is 42 kilometer, maar je kan her of der een stuk afsnijden, dan is het rondje nog maar 32 kilometer. Dat is voor iedereen in een uurtje of anderhalf toch te doen. Anders is het ook heel leuk om de route op de kaart met je vinger te volgen.”

Er zijn nu vier afhaalpunten voor de kaart?

“Waaronder op Schiphol Plaza. Vanaf het moment dat de kaart daar te krijgen is, gaat het hard, er komt nu een tweede druk. Op Plaza kun je trouwens ook een fiets huren, dus dat is een goed startpunt, al hebben ze maar vier huurfietsen.”

De Fietsersbond wil uw route nu in de app opnemen?

“Ja, maar die stuitte op een nogal vreemd technisch probleem. Voetpaden en onverharde weggetjes smokkelen ze nog wel in hun routes, maar het brugrestaurantgebouw over de A4, daarvan zei de computer: stop en draai om. Je kunt daar ook niet doorheen fietsen natuurlijk, maar als je er met je fiets doorheen loopt, kraait er geen haan naar.”

Zie podiumarchitectuur.nl