‘Grace Jones is tof: die was al androgyn voordat het cool was’

Wie Roos Postma (28), werkt in naaiatelier van H&M Gespot Zeebergweg

Wat heb je aan?

“Ik draag een one suit, het resultaat van een batikcursus in Bali. Om de stof te kleuren, heb ik kokosnoot gebruikt. Dat heeft verschillende tinten opgeleverd. Normaal gesproken is veel van mijn kleding vintage, maar deze jas is van Urban Outfitters – dit type jas tweedehands vinden in goede staat én voor een oké prijs is lastig, dus ben ik voor deze gegaan. De schoenen zijn van Buffalo.”

Hoe zou je je stijl omschrijven?

“Het varieert per dag, maar quirky is het altijd wel. Wat mij inspireert, zijn de Spice Girls en de space age – niet al te jaren tachtig, maar eerder iets met een aardse of juist roze vibe. Texturen en patronen trekken mij en ik vind het heel leuk om met kleurcombinaties te spelen.”

Welk kledingstuk is bijzonder voor je?

“Deze one suit. Hij voelt zó eigen. Dat geldt eigenlijk voor alles waar m’n eigen touch in zit en voor handgemaakte dingen waarvan ik de maker ken. Die kleding­stukken zitten in mijn ziel; de waarde daarvan is niet uit te drukken in geld.”

Wanneer trekt iemands look jouw ­aandacht?

“Als iemand heel erg eigenzinnig is, maar wel zo dat het klopt en authentiek blijft. Ik vind Grace Jones bijvoorbeeld heel tof, omdat ze al die androgyne vibe had voordat het cool was. Ze is heel mannelijk maar tegelijkertijd ook heel vrouwelijk, met veel sexappeal – ze rockt allebei de kanten op een heel fierce manier. Echt een visionair.”

Heb je een shoptip?

“Doe geen impulsaankopen. Laat je niet verleiden door een lage prijs, maar koop alleen dingen waar je echt blij van wordt, zodat je elke dag geïnspireerd wordt door je kledingkast. Als je je garderobe wat uitdunt, sta je veel minder lang voor je kast en trek je sneller je echte pareltjes aan. En kijk niet te veel naar andere mensen. Iedereen heeft een unieke eigenheid waar weer andere dingen bij passen.”