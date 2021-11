Graaien en grijsdraaien: het verhaal van Concerto, méér dan een platenzaak

Bep McQuillan (80)

Het overgrote deel van haar werkzame leven verkocht Bep McQuillan platen, waarvan 25 jaar bij Concerto. Toen ze er in 1964 als 24-jarige kwam werken, had ze er al vier jaar bij platenzaak Discofiel in de Molsteeg op zitten. “Dat was een beetje een deftige zaak, waar ze klassiek en jazz verkochten. Ik hield in die tijd vooral van rock-’n-roll.”

Bij Concerto was het winkelpersoneel in de jaren zestig geheel vrouwelijk. “Zo wilde meneer Molenaar dat. Ik denk dat hij makkelijker met vrouwen omging. Pas toen eind jaren zestig zijn zoon Wouter in de zaak kwam werken, veranderde het.”

De oude Molenaar wist precies wat voor muziek de jeugd wilde, maar was verder niet heel progressief. “Broeken mochten wij meisjes niet dragen, dat vond hij verschrikkelijk. Van minirokken moest hij ook niets hebben. We droegen winkelkleding: overgooiers met daaronder een witte blouse. We maakten die overgooiers stiekem zelf wel korter. Later is mijn collega Greetje met mevrouw Molenaar van die leren overgooiers gaan kopen, die nu weer heel hip zijn. Ook daar hebben we wat afgeknipt.”

Bekendheden wisten Concerto ook te vinden in de jaren zestig en zeventig. “John Mayall was er. Van Morrison kwam binnenlopen met Cuby van de Blizzards. The Outsiders zagen we veel, maar die woonden praktisch om de hoek. Weet je dat die jongens van de Britse groep Soft Machine een tijdje ook vlakbij, op de Keizersgracht, hebben gewoond? Na sluitingstijd gingen we bij ze langs en speelden ze voor ons.”

Herman Brood was ook een vaste klant. “Er was een tijd, net voor hij echt doorgebroken was, dat hij dagelijks langskwam. Een keer had hij een heel pak platen van de Bijenkorf onder zijn arm. Meneer Molenaar zei: ‘Herman, die kan ik echt niet inkopen, hoor. Dan krijg ik last met de politie.’ Maar hij gaf hem wel twintig gulden. Hij had een zwak voor Herman.”

Voor de foto bij dit stuk bezocht Bep McQuillan na lange tijd weer de zaak. “Er is nog steeds dezelfde sfeer. Er kwam ook een klant op me af die dacht dat ik er werkte.”