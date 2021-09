Gouden jubileum bij de postdienst: ‘Vroeger was ik trots op mijn grijze pak van PTT Post’

Vijftig jaar voor dezelfde werkgever werken. Wat is uw geheim?

“Het belangrijkste is positief denken. Daar valt en staat alles mee. De post heeft me veel gebracht. Ik heb zelfs een huis van de post gehad, dat kun je je nu niet meer voorstellen, hè?”

Was vroeger alles beter?

“Vroeger liepen we twee keer dezelfde wijk. ’s Ochtends de belangrijke post, zoals rouwkaarten. ’s Middags kwamen de televisiegidsen. Ook had ik vroeger een mooi grijs PTT Post-pak met koperen knopen. Daar was ik trots op. Nu zijn we veroordeeld tot een oranje tenue.”

U moet veel hebben gezien.

“Ik belde ooit aan bij een vrouw in Oost. Ik zag haar zitten in een stoel, maar ze deed niet open. Ik klopte op het raam, niets. Toen heb ik de politie gebeld en zijn we samen naar binnen gegaan. Ze bleek in haar stoel te zijn overleden, naast haar lag de krant en stond een kop thee. Dat maakte wel indruk. Ik heb ook een overval meegemaakt in de Kinkerstraat. Een kerel van twee meter had een koffer met ruim 100.000 gulden meegenomen. Ik probeerde hem nog tegen te houden. Uiteindelijk heeft de politie hem gepakt. De agent zei: ‘Gefeliciteerd, het is een wonder dat u nog leeft. Het gaat hier om een veroordeelde moordenaar’.”

Hoe heeft PostNL u bedankt?

“Ik heb een bonus gekregen, een bos bloemen en een gouden speld met ‘50 jaar’ erop. Die gaat in mijn trofee­kast met souvenirs van over de hele wereld.”

Stuurt u zelf eigenlijk weleens een kaartje?

“Nee, alles gaat via de telefoon. Maar dat is ook prima.”