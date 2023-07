Gordijnrails, koekenpan, fietsbeldop, kabels: oudijzerhandel Strube moet plaatsmaken voor nieuwe woonwijk, maar krijgt nog volop schroot binnen

De wijk met 500 woningen die achter het Haarlemmermeerstation is gepland, betekent sloop van loodsen en barakken. Bij Strube Recycling is het opruimen begonnen, maar ‘lopertjes’ en loodgieters bieden hun schroot nog aan. ‘Ik heb kilometers kabel die gepeld moeten worden.’

Oudijzerboer Paul Strube (66) zit in zijn kantoortje en tuurt de schemerige loods in waar korven met ijzer, koper, aluminium en snoeren staan. In een vitrinekast achter hem staat een verstoft wagenpark aan vrachtwagens. Strube Recycling, dat hier sinds 1994 in oude metalen handelt, had in haar hoogtijdagen een heftruck én vrachtwagen. De heftruck resteert. Strube: “Je moet nooit boven je pet uitgroeien.”

In januari 2024 moet hij weg. Er komen 500 woningen, bedrijven en een basisschool. Ondanks protesten zal het industrieterrein met loodsen en barakken achter het Haarlemmermeerstation waar onder meer de Electrische Museumtramlijn Amsterdam is gevestigd, verdwijnen. Een fout in het bestemmingsplan die onlangs werd ontdekt, zou tot uitstel van sloop kunnen leiden, niet tot afstel.

Daarmee sluit ook de laatste oudijzerhandel in Zuid. Strube, in zijn handen wrijvend: “Die Tuschinski-lichtbak op het dak ben ik al kwijt. Voor de aluminiumprijs gekocht en voor 250 verkocht. De traplift is ook weg. Mijn broer die hier ooit met een autohandel begon, had het aan zijn knieën. Hij had er 100 voor betaald. Heb ’m voor 100 verkocht. Én ze hebben ’m zelf losgehaald.”

Gordijnrails, een koekenpan en snoeren

In de jaren zeventig begon Rob Strube een autohandel in loop, sloop en schadeauto’s. Er kwamen inboedels, witgoed en, in 1994, oud-ijzer bij. Hij pachtte met broer Paul uiteindelijk vijf percelen waar ze loodsen opbouwden of overkochten. Toen Robs knieën in 2020 niet meer wilden, nam Paul met zijn zoon de ijzerhandel over. Paul Strube: “Ik was postbode en na mijn ronde trok ik hier al ketels uit elkaar voor het aluminium, koper en ijzer.” Sinds vier jaar betalen de broers de gemeente wel WOZ-aanslagen maar geen huur. Ze hebben ingestemd met vrijwillig vertrek.

Oudijzerboer Paul Strube: ‘Wat ik ga missen? Dat wat er langskomt, aan mensen.’ Beeld Maurice van Daalen

Een man met zijn handen vol gordijnrails, een koekenpan en snoeren loopt de loods binnen. Zijn hoofd is zongebruind, en verfrommeld. Uit zijn baard kringelt een wietwolk. Hij legt zijn handel bij de weegschaal en haalt zijn joggingbroek op die van zijn kont is gezakt. Strube blijft rustig zitten. “Een vast lopertje. Als het metaal bij verbouwingen wordt weggedragen, krijgt het de kans niet om in de puinbak te komen. Hij staat hier vaak al voor we opengaan. Bij de nachtopvang moeten ze er al om zeven uur uit. Hij verkoopt me ook weleens ijzer voor aluminium. ‘Weet je het zeker?’ zegt ie dan. Ach, je moet niet haatdragend wezen.” Bij de balie krijgt hij vandaag 2 euro.

“Koffie Paul?” Ahmet, een kleine man in werkoverall, loopt door naar het magazijn achter het kantoortje waar voorraden toiletpapier, frisdrank, tape, draden, stekkerdozen, snoeren en andere spullen staan, liggen en hangen. Ahmet is er voorlopig zoet – zelfs Senseo, waarvan er nog één op de plank staat, kun je met aandacht bereiden. Strube: “Mijn vader bewaarde zelfs botervlootjes. Ik kán wel weggooien – als het moet.” Op 7 januari 2024 moet zijn loods leeg zijn.

Ahmet werkt ook in de naastgelegen (hobby)werkplaats van een Turks-Nederlandse garagehouder. Hij ruimt op, trekt apparaten uit elkaar en sorteert. Als hem gevraagd wordt wat hij gaat doen na sluiting, heft hij zijn handen. “Nederlands taal slecht. Turks goed.”

Strube noteert op formuliertjes de inbreng van gisteren. “Het was rustig: 182 euro inkoop.” Als de manden vol zijn, worden ze naar een ijzerhandelaar in Haarlem gebracht. “Een groothandel ziet me aankomen. Die paar bakkies. Sommige klantjes vinden dat ik ze oplicht. Die denken dat ik geen kosten heb. Maar ik maak tijd voor een geintje, help met uitladen – als het veel is.” Als hij niet met de heftruck een korf wegrijdt, staat Strube bij de garage te praten of zit hij te rummikubben.

Een krantenbezorger komt aanfietsen. In zijn krat steken lege flessen, blikjes, een fietspomp en kranten. Uit zijn krantentassen prikken een voorvork en gordijnrails. Met overgebleven kranten loopt hij naar het kantoortje. “Morgen niet. Ik morgen vrij. Ziekenhuis.”

Strube: “Is goed. Bedankt weer.” De bezorger loopt de loods in waar hij in de bakken kijkt en daarna de voorvork in de bankschroef draait. Strube: “Hij kwam een keer vragen of hij wat in het koper mocht zoeken. Stuurt ie op naar familie. Geen idee waar die zitten. Turkije, Egypte, die kant op. Sindsdien krijgen wij gratis kranten.”

Labels ijzer en aluminium

Arthur van Oest (81) heeft verderop een bedrijf in special effects voor filmproducties. Elke morgen drinkt hij hier zijn koffie en lepelt hij er zijn slaatje weg (Strube: “Slaatjes enkel vrijdags”). Van Oest: “Voetbal gekeken gisteren. Ver-schrik-ke-lijk.”

Strube: “Ben naar bed gegaan. Moet je een Parooltje?”

“Die sla ik niet af.” Van Oest, die hier vanaf 1974 huurt, overweegt een gang naar het Europees Hof. Naast de eigen loods heeft ook hij meerdere loodsen. “Elk jaartje extra is meegenomen.”

Strube: “Ik had ook nog wel willen doorgaan. Het eerste jaar ben ik thuis wel zoet. Ik heb nog kilometers kabel liggen die gepeld moeten worden. Dat ga ik dan maar thuis doen. Overdag zijn de buren toch werken.”

Beeld Maurice van Daalen

In de loods zet een oude heer behoedzaam zijn fiets neer. Strube (turend): “Blikkies.” Aan ’s mans stuur hangen twee plastic tasjes met labels: ijzer en aluminium. In het ene heeft hij spaken, een afgebroken standaard, schakel van een kettingslot, kromgebogen spatbord, een fietsbeldop. In het andere blikjes zonder statiegeld. De man (81): “In een goed jaar haal ik 500 euro op. Ik stop mijn zoon wat toe en...” hij zet een blik vol bravoure op, “...ik neem mokkeltjes mee uit. Dat kost geld. Maar ik trouw niet meer. Mijn vrouw overleed in 2013 en het is nog steeds alsof ze zo kan binnenlopen. Het zoeken geeft me wat om handen.” In het kantoortje krijgt hij 1,80 uitbetaald.

Van Oest vertrekt en Strube smijt met een worp de tasjes van de blikjesman weg. Bij een werkbank zet hij een ijzerzaag in een buis met geelkoperen ring. “25-30 gram,” schat Strube. “Op mijn 16de kwam ik van de lagere school. Ik kon me slecht concentreren. Rekenen kon ik, de rest was lastig. Ik ging naar de lts en koos houtbewerken want ik kan niet tegen dat geluid van een slijptol.” Tien lange minuten later is de buis door. “Je kan denken: 25 gram... Maar ik zie een volle emmer voor me en wat die oplevert.”

Een jonge vrouw komt binnen en rekent 40 euro af voor tin dat ze kocht om schaakstukken van te gieten. Strube, als ze is vertrokken: “Negen dubbeltjes inkoop, tientje de kilo verkoop. Da’s mooi.”

Hij loopt naar buiten, kijkt of daar nog wat gebeurt en gaat in de zon zitten.

Na tweeën komen de loodgieters en bouwvakkers. Twee installateurs tillen een krat met Sprinklerkoppen (geelkoper) uit hun bestelwagen. In de bus staat nog een groot krat vol bouten en moeren. De man: “Van een dag? Was het maar waar. Dan was het feest. Opgespaard in maanden.” Ze kijken Strube vriendelijk aan. Die start de heftruck en prikt de vork in het ruim van de wagen die opgelucht omhoog veert. Met brede glimlach incasseren ze 124,14 euro.

Als ze weg zijn hapt Strube in een broodje van Koeman’s Belegde Broodjes en is het wachten op Rinus.

Rinus de Jonge (71), een gezette man in joggingbroek, woont achter de British School. Als kind speelde hij op dit terrein, later hielp hij Rob Strube met auto’s poetsen en klussen. “Ik werkte op de postkamer van Het Parool. Op het brommertje de stad door. Ik heb heel wat koffiegedronken in de baas zijn tijd. Mooie tijd.”

Hij komt elke dag buurten. “Koffie met Paul. Tenminste…”

Strube: “Kijk ’ns naast je.”

“Lekker. Als je ouder wordt, ligt eenzaamheid op de loer. Ik heb altijd alleen gewoond. Ja, niet toen mijn ouders nog leefden. Ik moet de deur uit. Binnen krijg ik paniekaanvallen. Het is klote dat hier woningen komen. Waar kunnen kinderen straks nog buitenspelen? Ik blijf trouwens niet lang, want de aanbiedingen van de Dirk gaan in.”

Strube: “Je hebt gelijk.”

“Jij bent snel overtuigd. Hé, waar is je pet? Wat moet nou je hersens bij elkaar houden?”

Strube haalt zijn schouders op.

Rinus: “Sinds militaire dienst valt er bij mij niks meer bij elkaar te houden. Daar zeiden ze: ‘Jij moet niet denken.’ Ik had er wel willen blijven – lekker vroeg met pensioen.”

Wat gaat Strube straks missen? “Toch dat wat er langskomt.”

Aan spullen? “Nee, mensen.”