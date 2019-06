Golfen tegen Joost Luiten: ‘Ik heb iets verrekt’

Een man aan een tafel verderop: “Zes kilootjes eraf. And counting.”

Een ander: “Wat zo’n scheidinkje al niet doet hè.”

Ik vind het een uitstekend gesprek, en al helemaal hier op het terras van golfclub The International. Ook de banen liggen er prachtig bij, al moet ik wel zeggen: ik lul ook maar wat. Eén keer eerder stond ik op een golfbaan, vijftien jaar geleden voor een reportage in deze krant. Ik bleek een absoluut non-talent, wat me niet heel erg verbaasde.

O, de rough is op het randje, hoor ik net naast me. Je vindt je balletje niet eens terug, en dan heb je meteen een bogey.

Mooie wereld.

Dit is de kick-off van de KLM Open, de honderdste editie die half september in Badhoevedorp wordt gehouden. Het feest begint met een rondje golf tegen topper Joost Luiten en een borrel met burgers na.

Maar eerst vertelt toernooidirecteur Daan Slooter dat de partners KLM en ING private banking golf een warm hart toedragen, en hoe prettig dat is.

Joost Luiten komt erbij.

Slooter: “U mag klappen, hoor. Het is Joost.”

Dat doen we.

Luiten verwacht een leuk toernooi, ook omdat de baan dicht bij Amsterdam ligt, dat vinden de meeste spelers fijn. Zo vroeg Sergio García vorige week nog: “Hoe is de baan en waar ligt het hotel?” Ze hoopten op het centrum.

Volgens mij komen die golfers hier helemaal niet om te golfen.

Dan Beat the Pro: Luiten tegen de aanwezigen, één keer afslaan over een watertje naar een green verderop. Wie dichter bij het paaltje komt dan Luiten, mag meedoen met Beat the Pro tijdens de KLM Open. Dat is nogal een dingetje. Vier dagen lang, op hole 13, met tribunes eromheen en al.

Om me heen schatten mensen de wind in. Die is stevig.

“Ik ben best wel stijf als een plank,” zeg Luiten terwijl hij in­swingt. Om vervolgens elke bal over 45 meter zowat bij die vlag te slaan. Deelnemer na deelnemer doet een poging. Spannend is dat zelden.

Of ik ook een balletje wil slaan? Ja dag, ik doe toch ook geen potje panna met Memphis Depay, of snelschaken met Anish Giri. Dat is voor die mensen ook niet leuk.

Aan de andere kant: wie kent er mijn kont in Badhoevedorp, ik ben er nu toch. Ik excuseer me vooraf bij Luiten en sla.

Wat er daarna gebeurde, zal je verbazen…

Mijn balletje valt zowaar op de green, en rolt terug. Luiten wint op een paar decimeter.

Sindsdien heb ik iets verrekt, links bij mijn ribbenkast, dat wel.

Journalist Willem van den Elskamp gaat liveverslag doen van Beat the Pro, komende KLM open. Hij kwam tegen Luiten ook nog behoorlijk in de buurt. "Zet je dat er wel bij?" Beeld Hans van der Beek

Martijn van der Meulen (TIG Sports) en KLM-directeur Harm Kreulen, hoofdsponsor. "Én titelsponsor. Zonder ons geen KLM Open." Dat dat duidelijk is. Beeld Hans van der Beek

Journalist Jack van Gelder, fotograaf Ronald Speijer en Eric Korver (Nationaal Golfmagazine). De man achter het raam zag de verslaggever ook thuis pas. Beeld Hans van der Beek

Niels Markensteijn en Nobert Chevalier van TIG Sports en Jeroen Stevens (Nederlandse Golf Federatie). Chevalier: "Mooier dan dit is er niet." Beeld Hans van der Beek

Nog meer TIG Sports, de organisators: Machteld Korenhof, Eveline van Kampen, Simon Keijzer en Emilie Fokker. Beeld Hans van der Beek

Schuimverslaggever Hans van der Beek Beeld Linda Stulic

