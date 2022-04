Goed nieuws in de Week van de Teek: een vaccin tegen de ziekte van Lyme komt dichterbij

Beeld Getty Images

Er is deze Week van de Teek hoopvol nieuws.

“Dat klopt. Het Amsterdam UMC start na de zomer, samen met andere ziekenhuizen, een wereldwijde studie waarbij een vaccin tegen de ziekte van Lyme bij mensen getest wordt. Het vaccin is jaren geleden ontdekt en gaat nu naar een volgend stadium.”

U coördineert het onderzoek in Nederland. Wat maakt het voor u zo interessant?

“Het gaat natuurlijk niet om mij, maar om het einddoel. We willen de ziekte van Lyme beter leren begrijpen, vaststellen, behandelen en bovenal voorkomen.”

Voor hoeveel mensen zal een inenting nuttig zijn?

“Jaarlijks zijn er in Nederland 1,5 miljoen tekenbeten. Daaruit komen elk jaar ongeveer 27.000 gevallen van lymeziekte. Dat kan relatief onschuldig en goed behandelbaar zijn, maar zo’n 1500 mensen krijgen last van ernstige klachten zoals gewrichtsontstekingen, hartproblemen en neurologische pijnen en uitval.”

Wie is geschikt voor dit onderzoek?

“Mensen die regelmatig tekenbeten hebben. Of die veel in de natuur komen en zo een hoge kans hebben op tekenbeten. Zij kunnen een vooraanmelding doen via vaccinatiestudie.nl/registreer.”

Dat zijn relatief weinig Amsterdammers?

“Dat zou ik niet durven stellen. Veel tekenbeten vinden plaats in stedelijk gebied. Ook in stadstuintjes en het Amsterdamse Bos loop je risico. Daarnaast zijn de kuststreken berucht als het op tekenbeten aankomt. Controleer jezelf dus altijd na een wandeling in het groen of in de duinen.”

Wanneer kunnen we de prikafspraak maken?

“Dat is nog niet goed te zeggen. Maar als de resultaten van deze studie positief zijn, komt het lymevaccin in de komende jaren een enorme stap dichterbij.”