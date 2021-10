Goddelijke hummus en krokantjes van bloemkool

De Za’atar Cauliflower Nuggets (rechtsonder) zijn krokant en aromatisch – geef me hier meer van!

De van oorsprong Israëlische eigenaren van Sir Hummus openden – na jarenlang hun receptuur geperfectioneerd te hebben – in 2015 hun zaakje in De Pijp, aan het Van der Helstplein. Met succes. Twee jaar later volgde Falafel by Sir Hummus, aan de Ruysdaelkade. Tijd om die te testen.

Het online menu is overzichtelijk, bomvol smakelijke opties. Gevulde flatbreads en bowls, een tiental bijgerechten, één toet­je en een bescheiden drankselectie. Tof detail: bij het bestellen kun je aangeven hoe pittig je je maaltje wilt; van 0 (not spicy) tot 3 (spicyyyy). De hummus viert – uiteraard – hoogtij op de kaart, aangevuld met andere bekenden uit de Levant, zoals falafel, labneh en aubergine.

Na veertig minuten open ik de tas vol netjes verpakte gerechten. Allereerst val ik aan op de Sabich Aubergine in Fresh Flatbread (€11,10): een royale rol, gevuld met hummus, aubergine, ‘magic egg’, pickles, kruiden, amba (mangosaus) en tahin (sesampasta). Het is op zich een smakelijk geheel, al is het wel wat eentonig in structuur en smaak. Het ei overheerst, en ik mis wat frisheid of extra verse kruiden. Een redelijke lunchrol, maar geen dooreter.

Over de Za’atar Cauliflower Nuggets (€4,70) ben ik direct dolenthousiast. Ik sluit niet uit dat deze knapperige veganistische vriendjes me voortaan vaker gaan vergezellen, als ik thuis een filmavondje heb. De stukjes bloemkool zijn krokant, aromatisch door de oregano-achtige za’atar en laten me met één gevoel achter: geef me hier meer van! De homemade rode paprika-‘mayo’, tevens vegan, past er perfect bij. De portie is trouwens ook top.

Even verguld ben ik met de Hummus Bowl Falafel (€13,50), waar de hummus en de falafel vechten om aandacht – en die allebei meer dan verdienen. De kikker­erwtenpuree is goddelijk, de balletjes zijn zacht en kruidig vanbinnen en crispy vanbuiten. De kom wordt aangekleed met sla, in­ge­maakte kool, rode ui, sumak, peterselie en munt – ingrediënten die soepeltjes om de twee prima ballerina’s dansen.

Mocht je niet genoeg krijgen van die hummus (snap ik), koop dan een extra bak­je. Dat is met €7,90 voor zo’n 175 gram niet goedkoop, maar je snoept er een weekend lang van. De bijgeleverde pita is goed.

Tot slot: sla de Irresistible Bonbon (€3) niet over. Klein, maar fijn en het smaakt als een soort tiramisu met bite. Bijna hartig (door de tahin) en bedolven onder een donker cacaopoederlaagje. Het geeft een vreemd doch heerlijk mondgevoel: plakkerig, en je ‘kieuwen’ trekken er lichtelijk van samen. Zeker het proberen waard.

Falafel by Sir Hummus Open wo-zo 12.00 tot 20.45 uur

Bestellen via Uber Eats en Deliveroo

Prijs €40,20 voor bloemkoolnuggets, flatbread, bowl, losse hummus en bonbon

Aanrader Absoluut!

Op deze pagina vind je alle afleveringen van geteste bezorgmaaltijden.