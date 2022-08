Glas-in-loodkunst in de vorm van een raketje

Beeld Robin Kapitein

Hoe kwam je erbij te gaan werken met glas in lood?

“Ik werkte als schilder in huizen aan de grachten, waar ik het veel zag en ik vond het heel mooi. Ik verdiepte me in het ambacht, maar wilde er iets moderners mee doen. Het werden hedendaagse ontwerpen in felle kleuren, met een grof en donker lijnwerk. Van een hobby is het tijdens corona uitgegroeid tot mijn werk.”

Je maakt geen glas in lood van Jezus aan het kruis, maar wél de Amsterdamse an­dre­as­krui­zen.

“Aan het raam van mijn studio in Noord staat een lichtbak met het Amsterdam wapen. Voor Het Parool maakte ik ook een Amsterdam wapen met een anker én een ode aan het vijfendertigste landskampioenschap van Ajax. Trots ben ik op een portret van Hazes dat ik maakte met illustrator Ted Struwer en het glas in lood met de GVB-pont, getiteld Noordside, dat in het Amsterdam Museum aan de Amstel hangt!”

En nu lanceer je het eerste niet-smeltende raketje.

“Ik heb er tien gemaakt, de meeste even groot als een normaal raketje, maar ook een paar raamwerken op A4-­formaat. Ze zijn van waterglas, wat een waterig effect geeft als je ze voor het raam hangt en de zon erop schijnt.”

Het raketje bestaat zestig jaar, heeft Ola al gereageerd?

“Ik heb ze getagd in een filmpje dat ik maakte voor Instagram (@robinkapitein).Daarin ren ik naar de supermarkt voor een doos raketjes en haal ik er vervolgens thuis een van glas in lood uit de verpakking. Ze vonden het heel mooi, maar ik kreeg helaas niet een jaar gratis raketjes cadeau.”

Want je eet ze zelf graag?

“Het is 100 procent mijn favoriete ijsje, ik heb er altijd een paar in de vriezer liggen. Een raketje is puur jeugdsentiment.”