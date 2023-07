Gijs woont voor 238 euro in een kantoor van 2500 m² aan het Westerpark: ‘De pret kan over een maand voorbij zijn’

Muzikant en boomverzorger Gijs Stigter (27) woont al drie jaar met zijn broer en een vriend antikraak in een oud kantoorpand aan het Westerpark. Een regelrechte jongensdroom. ‘We vervoeren de afwas per longboard.’

Huizenjacht De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Dit artikel is onderdeel van een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Lees ook voorgaande afleveringen: hoe vind je nog een huis in Amsterdam?

In het nummer Kraak bezingt Gijs Stigter met zijn band Klezmagic de Amsterdamse woningmarkt:

‘Zal ik dan naar mijn moeder teruggaan? Vriend je bent al dertig, daar kom je niet mee aan! Amsterdam, ik heb mijn hart aan je verpand, maar de panden raken vol en de stad staat in brand. Ik werk me uit de naad, maar de lonen zijn te laag. We worden door die schoften uit de stad verjaagd.’

Stigter: “Tot vier jaar geleden woonde ik nog bij mijn ouders in Noord. Ik had daar nog tot mijn dertigste kunnen blijven, maar het voelde niet natuurlijk. Het is gezond om je los te maken van je ouders. Liever al rond je achttiende, zoals vroeger normaal was, maar een betaalbare woning of kamer vinden in Amsterdam is nu vrijwel onmogelijk.”

Via een vriend die antikraak woont komt Stigter in 2019 uit bij Zwerfkei Tij­delijk Beheer. “Ik kon gaan wonen in de Kolenkitbuurt, waar ik maar 180 euro per maand voor een huis hoefde te betalen. Na een halfjaar moest ik er weer vertrekken, maar dat hoort erbij. Als antikraker heb je geen huurrechten en kun je ieder moment te horen krijgen dat je eruit moet.”

Kampeerfeest

Net wanneer hij besluit dan toch maar weer terug te verhuizen naar zijn ouders, krijgt hij een nieuwe antikraakplek aangeboden. “Ik moest meteen naar de woning komen kijken, anders zou die naar iemand anders gaan. Ik heb alles uit mijn handen laten vallen en ben erop afgegaan. Het bleek een geweldige plek te zijn: een voormalig kantoorgebouw van 2500 m² aan het Westerpark, bij de augurkenfabriek van Kesbeke.”

Hij trekt erin met zijn broer en een vriend; ze delen het pand met een aantal meubelmakers en een natuurwijnhandelaar. “De camper van de band staat geparkeerd op de binnenplaats, waar ik ook een verplaatsbare moestuin heb gebouwd. Als we weg moeten, kan de tuin gewoon mee.”

Hun woonplek klinkt als een jongensdroom: ze organiseerden er eens een kampeerfeest en er wordt regelmatig omgekeerd verstoppertje gespeeld.

Het waterpunt is veertig meter verwijderd van de woonkamer: ‘We vervoeren de afwas per longboard.’ Beeld Jakob van Vliet

Uiteraard zijn er ook wat kleine ongemakken. “Het waterpunt is veertig meter verwijderd van de woonkamer en onze slaapkamers. Daar hebben we een oplossing voor bedacht: we vervoeren de afwas per longboard, in een speciaal krat. Het leek ons wel relaxter om iets dichter bij de woonkamer te kunnen douchen, dus kluste ik een zelfgebouwde douche die ik aansloot op de waterkraan van de wc. Dat bleek niet te mogen, dus ik heb hem weer braaf verwijderd. Hoe langer we hier kunnen blijven, hoe beter.”

Zes keer verhuisd

Ze wonen er inmiddels al drie jaar; uitzonderlijk lang voor antikraak. “Een vriend die ook antikraak woont, heeft in dezelfde periode al zes keer moeten verhuizen. Maar het blijft spannend. De pret kan over een maand voorbij zijn. Laatst werd er grond­onderzoek gedaan op het terrein, toen knepen we ’m wel even.”

Momenteel werkt Stigter als boomverzorger en tuinman, maar in september start hij met de studie docent muziek aan het conservatorium. “Het is prettig om dan een betaalbare huur te hebben zodat ik kan studeren zonder maximaal te hoeven lenen. Als ik hier moet vertrekken, krijg ik er hopelijk een andere antikraakplek voor terug, anders moet ik toch weer naar mijn ouders.”

Beeld Jakob van Vliet

In Kraak zingt Stigter dat hij de stad écht niet wil verlaten:

‘Ik wil niet naar Almere, Purmerend of Amstelveen. Niet naar Utrecht of Zaandam. Daar zit ik maar alleen. Ik wil voor altijd blijven in de stad waar ik uit stam: Am-ster-dam!’

“Ik schreef het nummer omdat ik die sfeer van uitzichtloosheid onder jonge mensen vaak voel om me heen. Stel, je werkt keihard en hebt uiteindelijk een ton gespaard, dan nóg kun je helemaal niets op deze huizenmarkt. Jonge mensen geven hun geld daarom maar uit aan spullen en ervaringen. Omdat het vooruitzicht zo onzeker is, leeft mijn generatie heel erg in het nu. Dat lijkt zorgeloos, maar liever zouden we willen dat een basisbehoefte zoals wonen weer betaalbaar wordt. Zodat we een toekomst kunnen opbouwen in Amsterdam.”

Wie Gijs Stigter (27), boomverzorger bij Tarzan, tuinman en muzikant in de band Klezmagic.

Woont antikraak op 2500 m² met twee huisgenoten, voor 238 euro per persoon per maand.

Beeld Jakob van Vliet

Tip “Als je antikraak wil wonen, moet je heel flexibel zijn. Probeer ertussen te komen via mensen die al antikraak wonen, op die manier voorkom je lange wachtlijsten.”

Beeld Laura van der Bijl