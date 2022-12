GIA Restaurant en Lounge wil recht doen aan de culturele diversiteit van Osdorp

Beeld Jakob van Vliet

Bij GIA Restaurant en Lounge, aan het Osdorpplein, verlichten felroze lampen de bar, terwijl kaarsen op de tafels een warme gloed op de ruime eetzaal werpen. Een citroenboom verraadt Italiaanse invloeden en de turquoise stoelen en uitbundige bloemstukken op de bar doen denken aan het Midden-Oosten.

GIA is eclectisch. Dat merk je niet alleen aan het interieur, maar ook aan de menukaart. De wereldkeuken heeft duidelijk mediterrane invloeden. Zo zijn er diverse antipasti (€8,50 à €17,50) en zijn er pasta’s, bijvoorbeeld linguine al tartufo (€19,50), en pizza’s (€13,50 à €22,50), maar is er ook broccoli met sesam en gerookte amandelen (€8,50). Daarnaast is er publiekslieveling Gamberi ai Gia, gamba’s met piripiri, dragon, cherrytomaten en shoestring fries ‎(€29,50), een gerecht van Mozambikaanse origine.

Verschillende culturen met elkaar verbinden, zit in het dna van GIA, aldus Hannan Azahra (43), een van de eigenaren. Voor haar is het een manier om recht te doen aan de culturele diversiteit van Osdorp. Tegelijkertijd wil ze de ontwikkeling van Osdorp reflecteren in de moderne uitstraling van GIA.

Voorheen heeft Azahra kleinere restaurants gerund: “Nu wilde ik een grotere stap zetten.” Dat is gelukt. Het is druk sinds de opening en hoewel ook GIA last heeft van het personeelstekort vindt Azahra nog steeds genoeg tijd om voor GIA’s gasten te zorgen en ze een fantastische avond te bieden. Uiteindelijk is dat haar passie: “Als gastvrouw ben ik hier voor iedereen. Ik heb mijn roeping gevonden, denk ik.”

GIA Restaurant en Lounge Osdorpplein 594, Nieuw-West

