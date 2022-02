Gezocht: studenten die koffie willen drinken met eenzame ouderen

Beeld Shutterstock

U zoekt koffiedatemaatjes voor kwetsbare en eenzame senioren, hoe senior moet ik zijn?

“Vijfenzestigplus. En inderdaad, we zoeken in Amsterdam momenteel nog 99 studenten. We merken dat de vraag van senioren naar een maatje de afgelopen twee jaar sterk is toegenomen. Maar senioren kunnen zich ook bij ons melden, hoor, in mei hebben we weer zo’n 300 open plekken in Amsterdam.”

Welke studenten komen in aanmerking?

“Studenten met een sociaal hart, maar wat je studeert of wat je achtergrond is, maakt niet uit. We matchen de student met de senior. Zo koppelen we bijvoorbeeld een student bouwkunde aan een oud-architect, een student psychologie aan iemand die licht dement is, of een kunstacademiestudent aan een graficus.”

En dan maar koffiedrinken!

“De activiteiten lopen uiteen, van wandelen tot spelletjes doen, van oefenen met een scootmobiel tot opruimen, van reizen met het openbaar vervoer tot, inderdaad, koffiedrinken. Ook koppelen we op taal, zodat senioren die niet goed Nederlands spreken daarmee worden geholpen, maar ook vice versa: internationale studenten koppelen we aan senioren die hun Nederlands kunnen bijspijkeren. We zoeken naar wederkerigheid, de student geeft aandacht en krijgt een opa of oma in de studentenstad.”

Na een halfjaar stopt het contact?

“In dat halfjaar wordt de student gecoacht om de senior zo goed mogelijk te helpen met zelf opgestelde doelen. Daarna stopt dat traject, maar het contact blijft vaak wel bestaan.”

Hoeveel tijd is een student kwijt met het seniorendaten?

“Drie uur per week. Student en senior bepalen zelf hoe ze dat indelen, in een sessie of bijvoorbeeld drie sessies.”