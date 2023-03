Gezocht: Amsterdammers die iets kunnen en dat willen laten zien op een podium

Beeld Sterre Kranenburg

Voor de Amsterdamse editie van jullie festival zoeken jullie weer lokaal talent. Is er nou iets dat Amsterdams talent anders maakt?

“Hahaha, nee hoor. Ik hoop ook niet dat ze dat denken! Amsterdams talent is gewoon net als Rotterdams talent of Tilburgs talent.”

Ook wel eens een verfrissende boodschap. Maar goed, Groot-Amsterdam wordt dus wel opgeroepen zich aan te melden.

“Dat zeker. Festival Trek strijkt ook deze zomer weer in acht verschillende steden neer als een soort dorp, dus met een theater en een kermis, en er is ook een burgemeester. Het creatieve gedeelte van het festival laten we altijd invullen door de regio zelf. Dat zorgt ervoor dat elke editie weer anders en uniek is.”

Je moet wel wat kunnen.

“Ja. Hoewel, misschien een beetje cru om te zeggen, maar we willen geen professionele mensen. En ook kinderen kunnen zich inschrijven. Je moet gewoon iets goed kunnen. Kan van alles zijn, hè? We hebben wel een voorselectie, ook omdat we willen dat er een lekker diverse programmering is, en niet alleen singer-songwriters. Ook dansers, of goochelaars.”

Of heel iets anders.

“We hebben ook een keer een voetbalsupporter gehad die een boek had geschreven en daar iets van wilde voordragen op het podium. Hartstikke leuk. Hij moest wel even drie pilsjes drinken van tevoren, dat kan gelukkig ook op het festival.”

De programmering blijft voorlopig dus nog even een verrassing?

“Ja, wie weet wat er allemaal binnenkomt. Het blijft verbazingwekkend om te zien hoeveel talent er is. Dus ik weet ook zeker dat deze editie weer een succes wordt. Ik zou zeggen: kun je iets? Hou je vooral niet in.”

Talentvolle mensen kunnen zich tot 21 april inschrijven voor de selectierondes.