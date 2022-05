Gezocht: 40 mensen die gedeporteerde Amsterdammers willen symboliseren bij herdenking

Beeld Shutterstock

Wat gaat u precies doen?

“Op de Nieuwe Uilenburgerstraat nummer 34 en 36 woonden veertig mensen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Met deze herdenking willen we duidelijk maken dat het niet alleen mensen zijn van zwart-witfoto’s, maar mensen zoals jij en ik.”

Hoe?

“Door de bewoners voor het huis symbolisch te laten representeren door mensen van exact dezelfde leeftijd. Als je in de ogen van een jongen van 18 kijkt, wordt het direct zichtbaar hoe vroeg zijn leven gestopt is en dat is een totaal andere ervaring dan wanneer je alleen naar een geboortedatum kijkt.”

Waarom heeft u voor deze twee adressen gekozen?

“In deze straat zijn twaalf struikelstenen te vinden. Die stenen zijn prachtig, maar niet representatief voor de 374 gedeporteerde mensen in die straat. Onze researchers zijn bij deze twee adressen uitgekomen. Zo woonde er de familie Appelboom, die met zeven kinderen op nummer 36 driehoog woonden. Van die familie is niets meer over.”

Moeten de deelnemers acteerervaring hebben?

“Juist niet, wees gewoon jezelf en je hoeft je ook niet te verkleden. Iedereen van elke afkomst is welkom. Het is een inclusieve herdenking, waar we alleen puur afgaan op leeftijd en geslacht.”

Zou u volgend jaar hiermee door willen gaan?

“Ik hoop dat we volgend jaar de hele straat op deze manier kunnen herdenken. Het jaar daarop heel Amsterdam. En als ik even kan: ooit heel Europa. Door getuige te zijn van mensen die weg zijn gehaald, herdenken we in het nu en laten we het niet in het verleden – alsof het niet over ons zou kunnen gaan.”

Aanmelden kan via: https://herdenkenvolleven.nl