Gezichten van de Entrepotbrug: ‘Het is een eenzaamheidsparadox: hutjemutje wonen en toch anoniem zijn’

Vijf jaar woonde fotograaf Desiré van den Berg in de retrofuturistische Entrepotbrug in het Oostelijk Havengebied. Toen ze er weg moest, besloot ze een fotoboek te maken van het complex en zijn bewoners. ‘Je kunt je hier samen heel alleen voelen.’

Of er ook voordelen zijn dat ze niet meer in de Entrepotbrug woont? Hartgrondig: “Ik kan nu eindelijk gewoon pizza bestellen zonder dat de bezorger radeloos opbelt om te zeggen dat hij de voordeur niet kan vinden.” Desiré van den Berg (31) is net voorgegaan door het gebouw waar ze vijf jaar woonde. Het bellenbord van die oude voordeur is vormgegeven als een ­zoekplaatje: geen wonder dat bezorgers er horendol van kunnen worden.

Eenmaal achter de voordeur wordt het er niet overzichtelijker op. Kruip-door-sluip-door is het er, met overal ingangen en doorsteekjes. Doodlopende trappenhuizen en een binnentuin die voor een deel van de bewoners van het complex helemaal niet bereikbaar is. Toen ze werkte aan haar fotoboek kwam ze zelfs nog weleens op plekken waar ze niet eerder was geweest en waarvandaan ze na afloop alleen met moeite de weg terug kon ­vinden.

Veel Amsterdammers zullen de Entrepotbrug kennen: het appartementencomplex in het Oostelijke Havengebied. Wittige bakstenen en bruut beton die tezamen een constructie vormen die zes, zeven woonlagen hoog over het water van de Entrepothaven slingert. Een lui gebouw, helemaal wanneer de zon schijnt: als een spinnende kater ligt het zich uit te rekken, tussen de Borneolaan en Cruquiusweg. Wie maakt mij wat, lijkt het te denken. Zelfbewust, eigenwijzig.

Zelfportret fotograaf Desiré van den Berg. Beeld Desir? van den Berg

Afgeplakte ramen

Ga maar op de Panamalaan staan, met je rug naar het spoor. Zo van een afstandje is de Entrepotbrug ineens een stadsmuur, een slinger van 270 meter lang. De belendende vleugels aan de kopse kanten en over een deel van de C. van Eesterenlaan nog niet eens meegerekend. Als een vesting, klaar voor de strijd, maar dan voorzien van balkons die op hun plek worden gehouden door felgele staketsels.

Tegelijk is er een nautische associatie bij de ronde ramen die vanuit de verte doen denken aan patrijspoorten. Eenmaal dichterbij is te zien dat ze daar veel te groot voor zijn. Zo groot zelfs dat sommige mensen de ramen juist hebben afgeplakt om hoogte- of dieptevrees te voorkomen.

Beeld Desiré van den Berg

Vijf jaar woonde ze er dus, de laatste jaren met haar man, en het is Van den Berg berg aan te zien: ze is er senang. Na een paar maanden in de Dichtersbuurt in ­Slotermeer is ze nog steeds helemaal op haar plek in de Entrepotbrug. Afgezien van haar middelbare schooltijd, toen ze zes jaar op hetzelfde adres woonde, is er geen huis waar ze zo lang heeft gezeten als hier. En als het aan haar had gelegen was ze er half oktober niet vertrokken, maar ze zat er nu eenmaal op een jongerencontract en dan moeten na vijf jaar de sleutels onherroepelijk worden ingeleverd.

Hoe meer het einde van haar wooncontract naderde, hoe meer het begon te kriebelen bij Van den Berg. Want zomaar de deur achter je dichttrekken en verkassen is ook weer zo wat, daarmee doe je geen recht aan de plek waar je jaren hebt gewoond, vond ze. “Het complex zelf had ik al heel vaak gefotografeerd, als ik thuiskwam of als ik wegging. Maar altijd van de buitenkant. Met mijn vertrek kreeg ik ook het idee dat ik de binnenkant wilde vastleggen – de mensen, mijn buren.”

Bijna steriel

Het resultaat is te zien in het prachtige fotoboek Entre, dat recent werd gepresenteerd. Tientallen foto’s van de Entrepotbrug, een retrofuturistisch gebouw, je zou de beelden bijna steriel noemen. Maar ook de mensen die er wonen dus, vaak op uitklappagina’s in het boek: op de rechterpagina het gebouw in schematische foto’s, links openbaart zich de wereld achter de voordeuren. Intieme foto’s zijn het. Ingezoomd op handen bijvoorbeeld of een kanarie op een vinger. Een jongetje dat uit een patrijspoort kijkt, het water van de haven op de achtergrond. Mensen die zich opmaken voor een huwelijk en een ander die op zijn hoofd staat.

Beeld Desiré van den Berg

De foto’s laten de diversiteit zien van de bewoners van de Entrepotbrug en geven een gezicht aan een plek waar je langsfietst terwijl je je afvraagt wat zich afspeelt achter de golvende muren van het 32 jaar oude gebouw. Want het Entrepotgebouw mag markant zijn, met zijn vloeiende vormen, het is ook een gesloten geheel. Je gaat eraan voorbij, het heeft onmiskenbaar ook iets kils, je zou het gloomy kunnen noemen. De Entrepotbrug is een enigma.

De beelden van Van den Berg ademen die sfeer uit, een aantal van de foto’s is ronduit onheilspellend. Het Entrepotgebouw dat opdoemt uit de mist, alles is grijs en verstoken van kleur. En als de zon wel schijnt is er die foto van dat raam met een gordijn op half zeven, slordig vastgemaakt in een poging het licht buiten te houden. Een van die schitterende ronde ramen, afgeplakt met plastic in een succesvollere poging datzelfde te doen. Opvallend: de foto’s van het gebouw hebben iets dreigends, maar de portretten van de bewoners niet.

Van den Berg maakte veel van haar werk vorig jaar, terwijl haar vader ziek werd. Hij overleed in augustus, zij moest haar huis verlaten in oktober. Waar ze heen moest, wist ze niet. Als ze geen woonruimte vond, zou ze op straat staan. Met die kennis in het achterhoofd kan je de foto’s niet meer los zien van het verdriet en de angst die zich in die tijd meester dreigde te maken van de vrouw die de beelden vastlegde. Het is stilte voor de storm.

Tegelijkertijd tonen de foto’s een minutieuze aandacht voor details. Een zilveren theepotje met roestvlekken, een kleerhanger op stoffig beton, rode schoenen met hoge hakken, klaar voor een feestje, dat dan weer wel.

Het boek hangt nauw samen met haar leven, zegt Van den Berg. Ze had een moeilijke jeugd, haar ouders werkten allebei bij de politie. “Ze waren heel streng, zagen dag in dag uit dat er dingen fout kunnen gaan en mensen in de problemen kunnen raken. Ze wilden voorkomen dat het met mij zou misgaan, dus ik mocht bijna niets. Dat werkte niet, ik voelde me opgesloten. Ik wilde weg. Op mijn zeventiende ben ik van huis weggelopen.”

Beeld Desiré van den Berg

Jeugd vol verhuizing

Ze reisde veel, zag de halve wereld. Studeerde taalwetenschappen en Mandarijn. Toen ze iets meer dan vijf jaar geleden ging kijken bij de Entrepotbrug wist ze het gelijk: hier wilde ze wonen. Hoewel er ook twijfels waren, schrijft ze in het fotoboek. ‘Vijf jaar leek me zo lang. Het voelde alsof ik tekende voor altijd. Vastigheid maakt me onrustig. Na een jeugd vol verhuizing ben ik verslaafd geraakt aan nieuwe plekken. Nieuwe geluiden. Als de introductie van een nieuwe film waarin ik weer een andere rol krijg. Het geeft me verse energie die me dan weer vooruit duwt. Telkens weer dat zetje om verderop in de tijd terecht te komen. Zo, hop, hop, over het spelbord heen. Maar nu ging de tijd stilstaan. Ik moest namelijk vijf jaar lang op dezelfde plek slijten. Hoe moet dat?’

Het is gelukt, het huis werd een thuis. Ze ziet en begrijpt waarom deze woning, dit gebouw waar ze vijf jaar mocht wonen, zo belangrijk is geweest in haar leven. Het bood haar de gevreesde vastigheid die ze zo vreemd was. Maar ook een huis waar ze uiteindelijk weer weg moest, zo was het afgesproken, daar had ze voor getekend. Terwijl ze er ondertussen was geworteld. Het boek heet Entre: ‘tussen’ in het Frans. “Ik wist dat alleen foto’s van het gebouw, hoe bijzonder ook, niet genoeg waren. Het is meer dan een plek en de mensen, ik ben onderdeel van die plek. Het moest completer. Dit zijn geen neutrale foto’s, zoals je die soms kan maken voor een krant. Deze foto’s gaan over mij. Daarom heb ik ook mezelf gefotografeerd, zittend in mijn huis, voor het fotobehang met de bergen in Georgië. Hier ben ik thuis, dit gebouw is een deel van mijzelf geworden.”

Beeld Desiré van den Berg

Hetzelfde bouwjaar

In het boek staan ook aantekeningen die Van den Berg maakte. Invallen, plotselinge gedachten die ze opschreef op haar telefoon. Over de Entrepotbrug schrijft ze: ‘Zo lang als een intercity en zo hoog als een pakketboot, lees ik op de site van het architectenbureau. We hebben hetzelfde bouwjaar. De eerste bewoners zijn hier net zo lang als dat ik besta. Ik ben ook maar een passant. Een reiziger in dit schip op het droge. Een passagier van deze gemetselde trein. Ik kom aan boord en ik stap weer af. Maar ik wil er nog niet uit.’

Ze is behoedzaam te werk gegaan, ze voelt een grote verantwoordelijkheid voor het gebouw en zijn bewoners. De foto’s tonen compassie en interesse. Fotograaf en gefotografeerde lijken op hun gemak, er is vertrouwen. “Ik maak de foto’s en daarmee bepaal ik hoe mensen in beeld komen. Die beeldvorming neem ik zeer serieus. Veel mensen zeiden ‘ja’ toen ik vroeg of ik ze mocht fotograferen, maar het ging lang niet altijd vanzelf. Ik heb ze moeten uitleggen wie ik ben en waarom ik ze wilde fotograferen. Een fotoboek is niet iets wat per se bij iedereen bekend is.”

Het boek is meer dan een korte blik onder de motorkap, je kan de foto’s die Van den Berg maakte zien als een ontleding van de Entrepotbrug, het gesloten gebouw dat ze openwerkte, zoveel als mogelijk. Het is een kleine gemeenschap van soms totaal verschillende mensen die door toeval op elkaars lip zijn komen te wonen. Neem Claudia Heuvel die hier in 1992 een van de eerste bewoners was. Na een leven lang in en rond de Jordaan kwam ze hier terecht. Ze wonen er fijn, zegt ze: de woningen zijn relatief ruim, als buren heb je doorgaans geen last van elkaar.

Beeld Desiré van den Berg

Oude buurvrouw

Van den Berg woonde tegenover het stel, ze deelden het trappenhuis. De deur liepen ze niet plat bij elkaar, maar als ze elkaar tegenkwamen maakten ze een ­praatje en die ochtend dat het niet zo goed ging met haar vriend, stond Van den Berg voor de deur om te vragen of ze iets voor haar kon betekenen. Claudia mist haar oude buurvrouw nog steeds.

Weer later zal Van den Berg zeggen dat het leven in de Entrepotbrug in zekere zin model staat voor het leven in de stad: er gaat veel langs elkaar heen. “Het is een eenzaamheidsparadox: hutjemutje wonen en toch anoniem zijn. Je kunt je hier samen ook heel alleen voelen. We wonen boven en naast elkaar en als je niet oppast, zie je je buren nooit, en toch vormen we samen een geheel.”

Entre van Desiré van den Berg is te koop via nomansart.com (53 euro). Er is een aantal boeken met 50 procent korting beschikbaar gesteld voor kopers met een laag besteedbaar inkomen (te bestellen via info@nomansart.com).