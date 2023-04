Gevelsteen herinnert aan Kattenbakcentrale: ‘Hij geeft wat jeu aan de straat’

Beeld Tobias Snoep

Hoe kwam u op het idee?

“In dit pand zat vroeger de Kattenbakcentrale. Dat was een convenience service, zou je nu zeggen, die aan huis je kattenbak kwam verschonen, onder de dames van Zuid een gewilde dienstverlener.”

Dan zijn we nog niet bij de gevelsteen.

“In Het Parool las ik een stukje over een gevelsteen, gemaakt door Tobias Snoep, en dat vond ik een heel leuk idee. Ik heb dit pand in de Pieter Baststraat lang gerenoveerd en zocht naar iets om de verbouwing mee af te sluiten. Dan kun je je dochters de laatste steen laten leggen, maar dat is een dooddoener. Een gevelsteen geeft wat jeu aan de straat.”

Staat er een uitleg bij?

“Nee, alleen de jaartallen: 1905, want toen werd de bouwvergunning afgegeven, en 2023, vanwege de afronding van de renovatie. Verder niks, want ik wil juist dat passanten verder lopen met een vraagteken boven hun hoofd.”

Is het uw eigen kat?

“Toen ik Snoep vroeg, kwam hij met een schets waarop een soort Perzische kater was te zien. Toen zeiden mijn dochters: ach, maak ’m dan rood, want in ons vorige huis hadden we een rode kater, Cornelis. De gouden keutels van de kat staan symbool voor de kosten van de verbouwing, overigens.”

Had gevelsteenmeester Snoep wel tijd?

“Hij reageerde heel terughoudend, ik drong aan, vertelde het verhaal, en dat vond hij zo leuk dat ik twee dagen later de schets kreeg. Ik ben diep onder de indruk geraakt van de artiest Snoep, hij hakt, klopt en beitelt zo’n kat, met snorharen en al, zo uit een stuk zandsteen.”