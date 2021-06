Gevelexpositie ‘Fan art voor het nachtleven’: heimwee naar en verheugen op feesten

Gevelkunst op Paradiso. Beeld Nicole Pedder

U noemt uw werk fan art. Waarom?

“Voor mij is fan art iets liefs; tekeningen maken van je idool om je liefde uit te drukken. In 2016 ben ik mijn fan art gaan maken. Een project van één jaar, waarin ik iedere dag een Instagrampost van iemand natekende. De gevelexpositie voor Paradiso noem ik Fan art voor het nachtleven, want alle mensen die gewoonlijk feesten, of feesten organiseren, verdienen wel wat liefde.”

Wat heeft u getekend?

“Het zijn zestien posters met daarop feestende mensen. Ik ben eerst door de foto’s gegaan van plekken waar ik graag uitga, zoals het Skatecafé, Sexyland en Paradiso. De leukste foto’s heb ik nagetekend, met viltstift. Het zijn beelden van totaal verschillende feestjes: reggaeton, hitjes, hiphop én punk.”

Heeft u alleen foto’s nagetekend, of ook het nachtleven zelf verkend?

“Sommige van de scenario’s heb ik zelf meegemaakt. Zo is de crowdsurfer die ik heb getekend bijvoorbeeld van de band Fuckfuckfuck. Die heb ik vaak zien optreden. En de blote billen zijn van de organisator van Sexy Violence in Sexyland, waar je kon kijken naar professionele – soms schaars geklede – boksers en zelf een ronde mee kon doen. Een heel goed feest.”

Uw gemis schemert door.

“Ja, ik mis het nachtleven. Ik hoop dat mijn posters heimwee bij voorbijgangers losmaken, maar vooral dat zij zich gaan verheugen.”

Hoelang blijven uw posters hangen?

“Tot 25 juni. Daarna zullen ze door de loslatende behanglijm niet meer zo mooi zijn, maar mensen kunnen de originelen kopen. In een reactie las ik dat iemand een poster wil gaan stelen, haha. Een lastig pulkwerk, maar zo kan het ook.”