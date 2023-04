Gevallen, opgestaan en uitgezworven; nu hoopt Tilka nog op die snelle computer

Marcel Ashwien Kumar Tilka wil dolgraag zijn eigen ict-bedrijf starten. Beeld Eva Plevier

“Als mijn moeder nog leefde, zou ze teleurgesteld zijn vanwege de keuzes die ik heb gemaakt.” Marcel Ashwien Kumar Tilka (34) aarzelt, zegt dan: “Maar ze zou ook trots zijn, omdat ik op eigen kracht mijn dromen probeer te verwezenlijken.”

Tilka was 14 toen zijn moeder overleed. “Dat ze soms naar het ziekenhuis moest, vond ik nooit zo vreemd. Ze kwam altijd weer thuis.” De twee waren hecht maar leefden al een tijdje gescheiden levens. “Mijn ouders waren uit elkaar, ik woonde bij haar. Maar toen verloor ze ons huis.”

Hij werd bij zijn oudste broer ondergebracht, zij ging naar een zus in Rotterdam. “De geldzorgen, de stress over haar gebroken gezin en haar ziekte werden haar fataal,” zegt Tilka. “Ze raakte in coma en toen de artsen aangaven dat ze nooit meer wakker zou worden, is besloten haar van de beademing af te halen.”

Rechte pad

Het plotselinge verlies liet bij Tilka diepe sporen achter. “Ik was de belangrijkste persoon in mijn leven kwijt en kon nergens heen met mijn verdriet. Dat had effect op m’n gedrag: ik werd onhandelbaar.” Zijn broer deed zijn best. “Daar ben ik hem dankbaar voor. Hij heeft geprobeerd me op het rechte pad te houden, en dat is hem aardig gelukt. Maar toen ik zeventien werd, ging het mis.”

Hij vertelt over verkeerde vrienden en de fikse leningen die hij afsloot om een dure levensstijl te bekostigen. “Ik had totaal geen oog voor de consequenties, leefde op te grote voet omdat anderen dat ook deden.”

Met als gevolg dat Tilka gigantische schulden opbouwde zonder dat iemand het doorhad. En ondertussen was de situatie thuis zo gespannen dat hij bij een zus introk. “Ik begrijp m’n broer wel, het ging echt niet meer. Bij mijn zus was het helaas verre van ideaal.” Uiteindelijk wees ook zij hem de deur.

Windscherm

Zonder heenkomen was Tilka aangewezen op een viaduct op de Jan van Galenstraat. “Ik legde m’n jas over het windscherm van m’n scooter, zo had ik een soort tentje.” Na twee nachten bivakkeren kon hij in de crisisopvang terecht, en na drie maanden nam hij zijn intrek in het Bertolt Brecht Huis (zie kader).

“Daar leerde ik me aan regels te houden. Ik werd in korte tijd een stuk wijzer, want ik had de gevolgen aan den lijve gevoeld toen ik geen dak boven mijn hoofd had.” Zijn schulden werden in kaart gebracht, regelingen getroffen en de gevolgen waren niet mals: “Ik hield achttien euro per week over. Dat was een pittige tijd.”

Zijn mbo-opleiding maakte hij niet af, een tijd werkte hij in een callcenter. Na het Bertolt Brecht Huis kwam Tilka in een woning van HVO-Querido terecht waar hij met drie anderen woonde. “Dat was een vies huis. Ik dacht vaak: moet ik jullie soms een cursus plassen geven?” Het betrekken van een eigen huis markeerde een keerpunt. “Via Woningnet kon ik een kleine studio huren. M’n begeleider had er geen vertrouwen in, die waarschuwde me: ‘Binnen een halfjaar sta je op straat.’ Het is nu zeven jaar later, en ik woon er nog steeds.”

Sappelen

Hij doet sinds die dag alles zelfstandig, zo ook het afbetalen van zijn schulden. De energiecrisis bezorgde hem kopzorgen want zijn maandlasten waren torenhoog. “Dan bel ik zelf met de schuldeisers en treffen we een regeling. Het is sappelen, maar fijn om zelfstandig te zijn.” Op dit moment komt hij rond van een uitkering en dat ziet hij graag veranderen.

Hij is behendig met computers en ict-werk, maar een baan in die sector is zonder diploma lastig weet hij na vele vruchteloze sollicitaties. Daarom heeft hij begin dit jaar zijn eigen bedrijf, ICT Mind Services, opgezet. Hij staat in de startblokken, maar ‘een eerste klus heb ik nog niet binnengehaald’. Zijn huidige computer uit 2011 is de boosdoener. “Alles gaat zo traag en de programma’s die ik nodig heb zijn heel zwaar. Een nieuw exemplaar zou me onwijs helpen.”

Bertolt Brecht Huis

Het voormalige Bertolt Brecht Huis voorzag vanaf 1995 tot een paar jaar geleden dak- en thuisloze Amsterdamse jongeren van een dak boven hun hoofd. De 24-uursopvang werd beheerd door de Stichting Volksbond Amsterdam. Bewoners konden van hun achttiende tot hun drieëntwintigste in het huis terecht. Het Bertolt Brecht Huis benadrukte het belang van een stabiel onderkomen, omdat deze jongeren vaak ‘op straat leven of van het ene naar het andere adres zwerven’. De stichting ondersteunde de bewoners door middel van intensieve hulp en trachtte zo te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren in ‘het circuit van criminaliteit, geweld, drugs en jeugdprostitutie’ bleven of terechtkwamen.

