Gert van Veen: ‘De Baarsjes is de wildwestversie van Oud-Zuid’

Gert van Veen. Beeld Carly Wollaert

Terras

“Edel op de Postjesweg heeft een heerlijk terras aan het water. Je kunt er tot laat in de zon zitten. Rond een uur of vijf is de zon uit mijn tuin verdwenen, dus hét moment om te verkassen.”

Park

“Ik ga graag naar het Vondelpark om met vrienden te picknicken en te relaxen. Het is er nu weliswaar een beetje druk, maar ik vind dat juist ook wel weer leuk, al die verschillende mensen en nationaliteiten bij elkaar.”

Op het terras van Edel zit je tot laat in de zon. Beeld Carly Wollaert

Mijn buurt

“Ik woon negentien jaar in De Baarsjes. Ik noem het altijd de wildwestversie van Oud-Zuid. De huizen lijken op elkaar, maar de vibe in De Baarsjes is ruiger. Door gentrificatie verandert de sfeer van de buurt wel, maar ik wil er voor altijd blijven wonen. Ik heb een mooi huis met een tuin, wat wil je nog meer?”

Restaurant

“Toen ik nog directeur was van Studio 80 at ik bijna elk weekend in Toscanini met internationale artiesten die in de club kwamen draaien. Het is eigenlijk een iets te chique restaurant om dj’s mee naartoe te nemen, maar iedereen vond het heerlijk. Een andere favoriet is het Japanse restaurant Akitsu op de hoek van de Rozengracht en de Marnixstraat. Daar bestel ik het liefst sukiyaki, een gerecht dat borrelend op tafel wordt gezet.”

Het Vondelpark. Beeld Carly Wollaert

Plek om te dansen

“Dat zijn er een paar. Warehouse Elementenstraat is een heel mooie locatie waar we met Welcome to the future elke winter een feest organiseren. Daarnaast kom ik graag in Shelter, De Marktkantine en niet te vergeten Thuishaven, een soort openluchtclub in Westpoort. Ik vind het knap hoe die jongens aan de rand van de stad iets hebben opgezet waar het elk weekend volle bak is.”

Lekkerste zomerdrankje

“Een witbiertje.”

Vervoermiddel

“Ik heb een elektrische fiets omdat ik het leuk vind om af en toe langere afstanden te fietsen. Het is net zoiets als een scooter, je komt op veel meer plekken.”

Het Japanse restaurant Akitsu. Beeld Carly Wollaert

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben geboren en getogen in Utrecht, maar ik had familie in Amsterdam wonen. Ik logeerde weleens bij mijn tante. Wat me heel erg is bijgebleven uit die tijd is de energie die ik hier voelde, tintelende energie. Die was heel anders dan in Utrecht. Toen ik tien was wist ik al: hier wil ik later wonen. Toen ik een aantal jaren later een baan kreeg als muziekjournalist bij de Volkskrant, ben ik verhuisd.”

Mooiste herinnering

“In het voorjaar van 1991 trad ik met de groep Quazar voor het eerst op in Paradiso. Spelen in Paradiso was iets waar ik mijn hele muziekcarrière van had gedroomd. En het was ook nog uitverkocht. Na afloop bleef een groep van zo’n honderd mensen voor de deur dansen met muziek uit een auto met speakers. De politie kwam kijken, maar wist niet wat ze moest doen. Op een geven moment kwam Ramses Shaffy aangelopen, die heeft ook nog een uur gedanst. Het is een van mijn mooiste herinneringen aan Amsterdam.”

Speciaalzaak

“Midi Amsterdam op de Overtoom, een winkel voor elektronische muziekinstrumenten. Synthesizers, drumcomputers – bijna al mijn elektronische instrumenten heb ik er gekocht. Het is een van de weinige winkels in zijn soort.”

Midi-Amsterdam op de Overtoom. Beeld Carly Wollaert

Met pek en veren de stad uit

“Annabel Nanninga. Ik vind alles aan haar afstotelijk. De ideeën die ze heeft, de dingen die ze zegt. Ze verdient het om met pek en veren de stad uit te worden gestuurd.”

Dieren in Amsterdam

“Bij ons in de straat zijn twee jaar geleden geheel onverwacht de mussen teruggekeerd. Wat een leuke diertjes zijn dat. Ik heb ze jaren gemist. Ik geniet ook erg van de merels, zo mooi als die zingen. Als je uit een club komt, klinkt hun gezang om vijf uur ’s ochtends door de hele stad.”

Museum

“Het binnen enkele jaren te openen housemuseum. Daar kan ik verder nog weinig over zeggen, maar dat gaat er komen.”

Festival

“Dat is natuurlijk Welcome to the future, mijn eigen festival, vandaag voor de dertiende keer in Het Twiske. Het is zo’n mooie omgeving, dat geeft een andere vibe aan de festivalervaring dan de stenen massa van het NDSM-terrein. Dit jaar hebben we een hele reeks artiesten die belangrijk zijn geweest bij het ontstaan van house, zoals Derrick May en Carl Craig.”