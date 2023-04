Gerard Joling en Dries Roelvink zijn er vaste klant: het weelderige Driehoek Meubelen vertrekt na 75 jaar uit Amsterdam

Familiebedrijf Driehoek Meubelen, met bekende klanten als Gerard Joling en Dries Roelvink, vertrekt na ruim 75 jaar uit Amsterdam. Eind juni verhuist de winkel van Noord naar Mijdrecht. ‘Je denkt dat dit een spiegel is, maar met één druk op de knop heb je een tv.’

“Hij knettert ook echt, hoor je,” zegt Danny Verheijen (50), directeur van Driehoek Meubelen. Hij zwijgt even en houdt zijn pas in bij een elektrische sfeerhaard, ingebouwd in een reusachtig wandvullend tv-meubel, ook wel een cinewall genoemd. “Je kunt hem ook uitzetten, hoor, als je er gek van wordt.”

Trots wandelt Verheijen door zijn sensueel meubelimperium: weelderige bankstellen en bombastische kingsize bedden, veel marmer, brons, hoogglans, velours en satijn. Goudkleurige krokodillen, gorilla’s, padden en panters, manshoge Vietnamese vazen, met Swarovski en slangenleer beklede stierenkoppen, fotoschilderijen op Nachtwacht-formaat.

De weelde steekt vreemd af bij het druilerige bedrijventerrein daarbuiten, aan de Vuurwerkerweg in Noord. ‘Wij gaan verhuizen. Grote uitverkoop’ staat er in kapitale gele letters op het raam. Na meer dan 75 jaar vertrekt familiebedrijf Driehoek Meubelen uit Amsterdam.

Diep ellendig heeft Verheijen zich daarover gevoeld. “Vijf jaar lang hebben we gestreden. De gemeente heeft nieuwbouwplannen in de Klaprozenbuurt, waardoor we weg moesten. Ze kwamen met een ander pand voor ons in Westpoort, maar de huur was veel te hoog.”

Uiteindelijk besluit Verheijen de narigheid achter zich te laten en zich op een nieuwe toekomst te richten. “Via een vaste klant vonden we een mooi pand aan de Dorpsstraat in Mijdrecht. 30 juni sluiten we de deuren en verhuizen we daarheen.”

Begonnen in Oost

“Heel erg,” vindt Gonnie Baerts (71) uit Amsterdam-Noord. “Driehoek Meubelen hoort bij Noord, bij ons. Mijn man en ik kochten net na ons huwelijk ons eerste bankstel bij Danny’s vader: bordeauxrood, velours met franjes. De winkel zat toen nog in de Dapperstraat. We zijn 52 jaar getrouwd en ik wil om de vier jaar een ander bankstel, dus reken maar uit hoe lang we er al komen. Bijna alles in ons huis is van Driehoek. En nu verhuizen ze helemaal naar Mijdrecht. Nou ja, het is geen ander land: we blijven Driehoek trouw.”

Joop Verheijen begint in 1947 met twee compagnons een meubelstoffeerderij op het Dapperplein 19 in Oost. Zoon Rob Verheijen neemt de winkel in 1963 over met zijn broer en richt zich steeds meer op interieur en meubels. Driehoek Meubelen heeft in die tijd verschillende vestigingen in Amsterdam. Eind jaren tachtig verhuist de winkel naar de Vuurwerkerweg in Amsterdam Noord.

Verheijen staat op dat moment nog biertjes te tappen in een café op het Leidseplein. Lang haar, gaten in zijn broek. “Een beetje een enfant terrible was ik,” zegt Verheijen. Hij weet nog goed dat hij op een koopavond terugkwam van een voetbaltraining bij De Volewijckers en zijn vader hem vroeg te helpen in de zaak. “Ik verkocht die avond een huis vol meubels aan een Turkse familie. Mijn vader kwam daarna voor me zitten en zei: ‘Luister jongen, jij kunt verkopen. Ik geef je één kans. Je gaat naar de kapper en we gaan een mooi pak voor je kopen.’ Sindsdien ben ik nooit meer weggegaan en werd mijn vader een goede vriend.”

Eigen label

In 2001 neemt Verheijen de zaak over van zijn vader. “De meubels waren toen meer in de stijl van de klassieke Italianen: Versace en Gucci. Dat raakte uit de mode: de klanten bleven weg. Ik ben een andere koers gaan varen en keek naar ontwerpers als Eric Kuster. Steeds meer ging ik me op het luxe, exclusieve segment richten.”

Inmiddels ontwerpt Driehoek Meubelen onder een eigen label zelf exclusieve meubels die in Portugal worden gemaakt.

Dat brengt hogere prijzen met zich mee, maar weerhoudt Gonnie en Jan Baerts er niet van steeds terug te keren. “Een jaar of vier geleden was het weer tijd voor een nieuw bankstel. Ik vind het prettig als Danny ons dan zelf helpt: hij voelt als familie. Dat bankstel had een voetenbankje dat je kon uitschuiven. Lekker voor mijn man, dacht ik. We hadden hem vier weken toen dat voetenbankje rimpelig werd. Wij terug naar de winkel. ‘Bij de Mediamarkt krijg je de directeur ook niet te spreken,’ zei de verkoper toen we naar Danny vroegen. Maar we bleven wachten tot hij kwam. ‘Luister schat,’ zei Danny, ‘zoek jij maar een andere uit.’ Fantastisch toch! Het is ook nooit ‘familie Baerts’, maar altijd Jan en Gonnie. Chocomelletje of koffietje erbij. Zo is Danny.”

Hij is de Amsterdammer met wie je een biertje te veel zou kunnen drinken, met wie je over dat ongelukje van ome Arie kunt kletsen, maar die intussen met verve een markant meubelbedrijf bestiert en de huizen van beroemde voetballers en tv-sterren inricht.

Een passende huisgeur

“Dat is zo gegroeid,” vertelt Verheijen. “Het begon met een man die steeds kwam rondkijken. Hij wilde van allerlei meubels weten wat ze kostten, maar kocht niks. Later bleek het de zaakwaarnemer van profvoetballer Ziyech te zijn. Die richtte zijn hele huis in met onze meubels. Daarna volgden ook andere spelers als Denzel Dumfries en Lisandro Martínez en bekende Nederlanders zoals Gerard Joling, Dries Roelvink, Dave Roelvink, André Hazes junior en Samantha Steenwijk.”

In 2001 nam Verheijen de zaak over van zijn vader. ‘Ik ging me steeds meer op het luxe, exclusieve segment richten.’ Beeld Marjolein van Damme

“Wacht, ik laat je een filmpje zien.” Losjes houdt Verheijen een afstandsbediening in zijn hand. “Dit is de Magic Mirror. Je denkt dat dit een spiegel is, maar met één druk op de knop heb je een tv.” In beeld verschijnt voormalig Ajaxspeler Lisandro Martínez, die zijn door Driehoek Meubelen ingerichte huis binnenstapt. “Dat doen we ook; huizen inrichten. En tot in details, met kaarsjes, een passende huisgeur, een gevuld koelkastje.” Hoofdknikje naar het scherm: “Zie je hem kijken? Helemaal in de war is hij, zo mooi vindt hij het. Hier vraagt ie: where is the tv? Die kon niet aan de muur in zijn slaapkamer. Moet je zien: met één druk op de knop schuift de tv uit het voeteneind.”

Verheijen lacht. Een lichte triomf glijdt over zijn gezicht. Zijn opa bouwde in oorlogstijd een stoel waarin hij zich kon verstoppen, kleinzoon Danny komt met een Magic Mirror en een geheime tv in het voeteneinde.

“Saai is het nooit,” zegt hij.

Het kan zomaar zijn dat Gerard Joling langskomt voor een leuke accessoire. En dat is niet slecht voor de omzet, zo weet Verheijen. “Gerard raakte in gesprek met een echtpaar dat hem ooit had ingehuurd als zanger. Hij gaf wat advies over de inrichting, met díe bank en díe tafel. De volgende dag belde de vrouw op dat ze precies die meubelen wilden hebben, want haar man vond ook: als Gerard het zegt, dan moet je dat doen.”

André Hazes junior zorgde voor hetzelfde effect, toen hij met zijn Monique wat kwam kopen voor zijn huis. “Hij zag een schilderij met schaars geklede vrouwen hangen en begon de borsten te betasten. Hun bezoek werd opgenomen voor zijn reallifesoap. De volgende dag kwam de ene na de andere Belgische auto voorrijden. Die Belgen hadden de soap van André Hazes op tv gezien en wilden ook bij ons kopen.”

Feest en optredens

Blik op zijn telefoon: “Ah, een appje van Mart Hoogkamer of ik zijn huis wil doen.”

Verheijen houdt van het onvoorspelbare van zijn vak. “Soms heb je weinig aanloop en stopt er ineens tegen sluitingstijd een dure wagen met twee bewakers. De prime minister van Sierra Leone. Hij kocht zijn complete meubilair bij ons. ‘Toch een lekkere dag,’ zei ik tegen mijn collega.”

Deze zomer opent de nieuwe winkel in Mijdrecht met een groot feest en optredens van bekende artiesten. Paula Veltkamp (75) kijkt ernaar uit. “We kopen al sinds jaar en dag onze meubelen bij Driehoek en hebben zelfs een keer een eethoek naar Spanje laten transporteren. Dat zal niet veranderen. Mijdrecht is voor ons alleen maar dichterbij!”

Verheijen hoopt de honderd jaar te halen met het familiebedrijf. “Dat is mijn droom. Mijn zoons studeren commerciële economie. Ik hoop dat zij het bedrijf willen voortzetten.”

In zijn auto hangt om de versnellingspook altijd een fotootje van zijn opa Joop Verheijen. “Hij is heel belangrijk voor me. Zonder hem was Driehoek Meubelen er nooit geweest.”