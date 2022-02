Gerard Janssen (54) schreef een boek over hackers: ‘De vrijheidsstrijders van het internet’

Om vooroordelen uit de weg te ruimen schreef journalist Gerard Janssen (54) het boek Hackers, over de vrijheidsstrijders van het internet.

In uw jeugd, ook de mijne, had je alleen de Zware Jongens en de Daltons. Zijn hackers ook aan hun uiterlijk herkenbaar?

“In films zijn het vaak bepaalde figuren, ja, maar hackers kunnen er op alle manieren uitzien, van iemand met een hanenkam tot iemand met een kantoorbaan. Veel hackers hebben zich wel ooit tot dat wereldje aangetrokken gevoeld omdat ze online iemand anders kunnen zijn dan in de echte wereld.”

U noemt hackers activistisch en hecht, vrijheidsstrijders zelfs. Het zijn geen boeven?

“Zeker niet, hackers zijn op zoek naar openstaande luikjes op het internet en waarschuwen dan: hé, doe je deur eens achter je dicht.”

Hoe kwam u met hackers in contact. Werd u zelf gehackt?

“Ik kreeg een tip: ga naar hackers spaces. Dat zijn een soort hobbyruimtes in grote steden waar hackers elektronica bouwen en apparatuur delen. Dat zijn veilige plaatsen voor ze, want van hun werkgevers hebben ze vaak geheimhoudingsplicht gekregen, maar daar kunnen ze hun kennis delen.”

Welk verhaal vertelt u in uw boek?

“Het zijn portretten van hackers, maar ook mijn eigen avonturen en hoe ik van de donkere krachten in de wereld ben geschrokken, puur door met een hackersblik te kijken. Ik heb veel geleerd van de ethiek van hackers. Zo zijn ze veel ethischer dan de meeste journalisten.”

Kon u, zo dicht op het vuur, de aandrang weerstaan zelf te gaan hacken?

“Nee, het is leuk, het is puzzelen, een cryptogram oplossen. Ik doe wat klusjes voor het DIVD, het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, een soort Rode Kruis van het internet. Die doen goed werk.”