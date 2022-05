Ger & Desteney: ‘In 2020 stond de postcodeloterij opeens voor de deur’

Desteney en haar moeder Ger: ‘Elke euro gaat naar Yaennick en mij.' Beeld Harmen de Jong

Ger Lakerveld (52)

“Desteney is opgegroeid als bloemenmeisje, in de bloemenwinkel die ik tot mijn scheiding had op het Dorpsplein. Ze maakte daar altijd ‘het rondje van Des’: ze ging langs de slager voor een plakje worst, langs de bakker voor een broodje, naar de groenteboer voor een appel en ze eindigde bij de tabakszaak voor een snoepje. Iedereen hield haar in de gaten en wist waar ze hoorde.

Des is heel beleefd. Tegen oudere mensen en mensen die ze niet kent zegt ze altijd u; niet dat ge-jij en -jou wat tegenwoordig veel gebeurt. Ik ben daarin wel een beetje van de oude stempel, ik vind het belangrijk dat ze ouderen met respect aanspreekt. Daarin zie ik wel een verschil met haar broertje, Yaennick. Hij spreekt veel meer in straattaal.

Desteney was 14 toen Yaennick geboren werd, dat is best een groot leeftijdsverschil. Toen ze hoorde dat ze een broertje kreeg, was het eerste wat ze zei: “Ik wil een zusje!” Ze wilde heel graag vlechtjes kunnen maken. Maar na de geboorte van Yaennick is ze echt een toegewijde grote zus geworden. Des is laatst een week op vakantie gegaan. Zowel toen ze wegging als toen ze terugkwam waren er tranen, wat hadden ze elkaar gemist.

Maar af en toe kan er ook behoorlijk ruzie gemaakt worden, natuurlijk: ze kunnen niet met en zonder elkaar. De eerste keer dat Des Yaennick in haar armen had, blijft een van de mooiste momenten uit mijn leven. Hoe vertederd en verliefd ze toen naar haar broertje keek. Gelukkig is daar een hele mooie foto van.

Ik ben alleenstaande moeder, dus Yaennick, Des en ik zijn samen echt de drie musketiers. Alle drie zorgen we voor elkaar. Dat zorgzame zit sowieso heel erg in Desteney. We hebben veel dieren in huis waar ze goed voor zorgt, dat doet ze graag. En toen onze oude buurvrouw nog leefde, deed Desteney regelmatig boodschappen voor haar.

Laatst vertelde ze dat ze een e-sigaret had gerookt. Zelf ben ik jaren fervent roker geweest, ik ben heel blij dat ik er vanaf ben. Ik probeer haar daarvoor te behoeden, net als voor het maken van schulden. Geen geld uitgeven dat je niet hebt, daar komen zoveel problemen van. Gelukkig weet ze heel goed om te gaan met geld, ze is zuinig.

Des is een doorzetter. Bij de hbo-opleiding die ze deed, haalde ze op een paar punten na haar eerste jaar niet. Dat vond ze moeilijk. Nu doet ze de opleiding tot bedrijfsleider bij Intertoys. Begrijpend lezen vindt ze gewoon heel lastig, ook nu nog, maar ze heeft haar motivatie terug. Ze heeft zin in school en stroomt daardoor een stuk makkelijker door de informatie. Dat vind ik heel fijn voor haar.”

Desteney van der Drift (23)

“Al toen ik jong was, was ik een echt mama’s-kindje. Ze werkte toen veel, maar kwam ’s avonds altijd nog even een kus geven. Dat harde werken deed ze voor ons, en eigenlijk doet ze dat nog steeds. Elke euro gaat naar Yaennick en mij. Ik gun het haar dat ze zichzelf ook eens verwent. Als ze ergens voor uitgenodigd wordt, gaat ze vaak niet omdat ze denkt dat ze bij ons moet blijven. Maar ze kan echt wel een keertje iets leuks voor zichzelf gaan doen.

Ook toen ik op school zat, haalde mama altijd alles voor me uit de kast. Als ik op de middelbare school niet zo lekker in mijn vel zat en het lukte niet zo, nam ze vaak contact op en zei ze: ‘Desteney zit niet zo lekker in haar vel, kunnen jullie een beetje op haar letten?’ En ook toen ik een dyslexieonderzoek wilde doen, deed ze er alles aan om dat mogelijk te maken op een zo prettig mogelijke manier voor mij.

Ik vind het heel lief dat ze zo wil helpen, maar ik ben ondertussen ook al 23. Ik koop graag leuke dingetjes voor mezelf, dan zegt ze vaak dat ik mijn geld beter kan bewaren. Ze wil graag dat ik spaar. Dat snap ik wel, maar het is mijn eigen geld natuurlijk.

We doen graag leuke dingen met zijn drietjes. Op Koningsdag zijn we naar de kermis bij Ouderkerk geweest, dat is onze traditie. Of we stappen in de auto en maken een tochtje naar de Rondehoep. Ondertussen kletsen we dan, over onze week, over dingen waar we mee zitten. Als ik gedoe heb met vrienden kan ik haar altijd om raad vragen. Ik doe dat niet altijd meteen, maar op een gegeven moment komt het dan wel naar boven. Ze kent me ook zo goed, dat ze het meteen voelt als er iets aan de hand is, en dan vraagt ze ernaar. Andersom merk ik dat ook bij haar.

Mama zei vroeger altijd: ‘Als we ooit een prijs winnen, betaal ik je rijbewijs.’ Je verwacht niet dat dat gaat gebeuren, maar in oktober 2020 stond de postcodeloterij opeens voor onze deur. Dat was heel onwerkelijk, je hoort weleens dat het mensen overkomt, maar ik had nooit verwacht dat wij dat mochten meemaken. Mama heeft daar mijn rijlessen van betaald. Ze zou ook mijn auto daarvan betalen, maar uiteindelijk heb ik besloten een scooter te nemen, dat is makkelijker in de stad. Elke keer dat ik daarop zit denk ik even bij mezelf: o ja, dit komt door die prijs, en met dank aan mama.”