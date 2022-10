Gepersonaliseerde parfum bij Zielinski & Rozen in de Utrechtsestraat

Bij Zielinkski & Rozen in de Utrechtsestraat maakt Erez Rozen gepersonaliseerde parfums. Beeld Daphne Lucker

Een walm van bloemen en vanille komt op je af als je binnenloopt bij Zielinski & Rozen in de Utrechtsestraat. Eén ding is zeker: hier draait alles om geur. Het parfummerk van Erez Rozen (48) bestaat al een tijd in Israël en opende vorige week een winkel in Amsterdam.

Naast parfum (€89) verkopen ze bij Zielinksi & Rozen ook producten als showergel (€24), handcrèmes (€18,75) en scrubs (€33). Ze zijn uitgestald in houten kasten die reiken tot aan het donkergroene plafond. De labels van de artikelen zijn met de hand beschreven met het idee dat zo elk flesje uniek is.

Rozen vond een notitieboekje met familiegeheimen van zijn overgrootvader uit 1905, waaronder ook parfumrecepten. Hij zette de familietraditie door en begon de parfumlijn Zielinski & Rozen. ‘Zielinski’ verwijst naar zijn Poolse moeder en ‘Rozen’ naar zijn vader. Hoewel Rozen zichzelf kunstenaar van het merk noemt – hij bedenkt en maakt de producten – heeft hij zijn succes te danken aan zijn vrouw Lea Rozen (48): “Zij is een echte business lady, en regelt de publiciteit en verkoop van mijn creaties.”

Zijn specialiteit is het creëren van gepersonaliseerde parfums: naar aanleiding van een gesprek gaat hij met geuren aan de slag die iemands karakter typeren. Zo maakte hij een parfum voor een vrouw die tijdens een lange treinreis door Oost-Europa bij hem in de coupé zat. “Het parfum heeft een frisse bloemengeur naar haar jeugdigheid, maar is door houttinten ook ook mysterieus; ze heeft me nooit haar naam willen vertellen.” Rozen is van plan maandelijks naar de winkel in Amsterdam te komen, om ter plekke de parfums te fabriceren.

