Genoeg van de grote supers? Local Heroes is de bezorgdienst voor producten van de lokale markt

Local Heroes op de Dappermarkt. Beeld Sophie Saddington

Op de Dappermarkt pakken de marktlieden rond 17.00 uur alles in, voor de medewerkers van Local Heroes is dat juist de tijd om op te starten. De luifel van de kraam gaat open en de bestelde producten worden in kratten gestopt, klaar om opgehaald te worden.

Maarten Coumans (41), oprichter van Local Heroes, zag dat de concurrentie tussen grote supermarkten steeds groter werd, ten koste van kleine ondernemers. Zijn online platform wil hier verandering in brengen en biedt met een app lokale producten aan. Coumans: “Supermarkten bezorgen nu ook en er zijn talloze flitsbezorgers. Als groenteboer op de markt kom je er niet tussen. Dat moet makkelijker kunnen.”

In de app kun je kiezen uit producten van marktlieden en winkeliers. Alles gaat per stadsdeel. Woon je in Oost, dan bestel je bijvoorbeeld een stuk kaas van Wereldse Kaas, brood van Hartog’s en verse tonijn van vishandel Tol & de Geus op de Dappermarkt.

Je rekent alles in een keer af en een paar uur later liggen je boodschappen klaar bij een van de marktkramen van Local Heroes op de Dappermarkt, de Ten Katemarkt of op station Lelylaan. De boodschappen thuis laten bezorgen kan ook (voor €3,00 servicekosten).

Marktkooplieden en winkeliers zijn blij met de dienst, zegt Coumans. “Zo’n 80 procent van de ondernemers die wij hebben benaderd doet mee. De marktkooplieden hebben het moeilijk door de concurrentie om hen heen. Dit is een mogelijkheid om mee te blijven doen.”

