Generatie Bitcoin: ‘Het draait niet om hebzucht, maar om passie’

De koers van de bitcoin ging vorige week door het dak toen miljardair Elon Musk er 1,5 miljard dollar in investeerde. Vooral millennials zien de cryptomunt als de ideale spaarrekening.

Sebastiaan van der Lans (32),

oprichter van WordProof, gespecialiseerd in het bestrijden van fraude en nepnieuws via blockchaintechnologie, en Stichting Trusted Web

“Een paar weken geleden werd ik nog vaak voor gek verklaard, nu baalt iedereen niet eerder bitcoins te hebben gekocht. Elon Musks actie heeft het risico eruit gehaald, nu durft iedereen meer. Zelf kocht ik mijn eerste bitcoin in 2013, die ik toen weer voor een paar honderd euro verkocht; dom, nu waren ze miljoenen waard geweest. In 2016, vlak voor de vorige piek, investeerde ik opnieuw.

Ik verkoop niet meer, ik koop alleen één keer in de maand bij. In de begintijd zorgde cryptocurrency vooral voor veel boosheid en angst; het werd gezien als iets om geld mee wit te wassen en als onbetrouwbaar. Al 110 miljoen mensen gebruiken bitcoin, het duurt vast niet lang meer voor Apple en Google ook bitcoin zullen kopen.

Het is het meest democratische, zuivere, eerlijke en transparante geldsysteem dat bestaat. Er kan niet mee vals worden ­gespeeld achter gesloten deuren. Door hun ervaring met gamen, daar betalen ze ook virtueel, begrijpen millennials de waarde van digitaal geld. Het is een nieuwe manier van sparen, zonder tussenkomst van een bank. Vermogenden beginnen nu ook hun spaargeld om te zetten naar bitcoin. Er zijn altijd mensen die gaan voor het snelle geld, maar ook zij worden gegrepen door de bitcoinlevensfilosofie. Het heeft iets ­magisch; het draait niet om hebzucht, maar om passie. Het klinkt misschien gek, maar ik hou evenveel van bitcoin als van mijn verloofde, en op hem ben ik stapelverliefd.”

Fien Lousberg Beeld Marjolein van Damme

Fien Lousberg ( 27),

accountmanager bij Bureau Fris

“Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in geld en ondernemen, en heb me altijd willen ontwikkelen op dat gebied. Het rebelse karakter van cryptocurrency sprak me meteen aan, in 2017 kocht ik voor 50 euro mijn eerste cryptogeld. Vooraf deed ik veel research; via onder meer YouTube, Twitter en Google. Bitcoin is een manier om het huidige geldsysteem te veranderen, een vorm van economische emancipatie, want met cryptovaluta heb je geen bank meer nodig.

Toen de markt instortte, heb ik twee jaar niet naar mijn bitcoinportfolio omgekeken. Ik logde alleen in om de wachtwoorden niet kwijt te raken. In augustus zag ik dat de bitcoin weer flink groeide en sindsdien is het een hobby geworden waar ik veel tijd insteek én veel plezier uithaal. Hoewel mijn vriend soms wel gek van me wordt, als ik weer obsessief naar analyses wil kijken, haha.

Natuurlijk hoop ik er uiteindelijk ook veel winst mee te kunnen maken, ik zou wel miljonair willen worden, maar het is niet het grootste doel in mijn leven. Ik denk wel dat 2021 een revolutionair jaar wordt voor bitcoin en andere altcoins. Als de prijsstijging doorzet, zou ik dit jaar wel een huis willen kopen.

Mannen domineren nog de cryptowereld, terwijl vrouwen vaak wat doordachter zijn en dat is juist heel handig. Ik steek er alleen het geld in dat ik kan missen en ik verkoop uitsluitend bij winst. Heel soms neem ik een klein deel van de winst op voor de cashflow en dan mag ik mezelf trakteren op iets leuks, zoals de nieuwste iPhone.”

Rik Rapmund Beeld Marjolein van Damme

Rik Rapmund (26),

oprichter van HR Tech start-up WorkPi, die mensen helpt de controle terug te winnen over hun werkgegevens

“In 2012 kocht ik mijn eerste bitcoins, ik was zeventien en geïnteresseerd in technologie en de economie. Ik vroeg me af waarom overheden en centrale banken zo veel invloed op de waarde van geld hebben. Door bitcoin zag ik dat het ook anders kan. In die tijd stond de technologie van cryptogeld nog in de kinderschoenen.

Ik beheerde mijn eerste bitcoins niet zelf, maar via MtGox, de eerste grote bitcoinbeurs, en tijdens de hack van 2014 raakte ik honderden bitcoins kwijt. Mijn vertrouwen in cryptovaluta verdween, totdat ik tijdens mijn studie economie meer leerde over de potentie van blockchain: de technologie achter onder meer cryptocurrency. Ik leerde ook hoe je op een verantwoordelijke manier voor eigen bank kunt spelen.

Sinds drie jaar investeer ik in bitcoin en altcoins als Vechain en ethereum en bitcoin, alleen met geld dat ik kan missen. Mijn doel is niet om cryptomiljonair te worden, ik zie het als een spaarmethode. Critici waarschuwen voor de zeepbel die elk moment kan barsten, maar ik laat me niet gek maken. Niet tijdens de hype in 2017 en ook niet nu het lucratief wordt voor grote bedrijven om in cryptogeld te stappen. Ik blijf rustig zitten en koop één keer per maand stukjes bij.

Veel interessanter dan de huidige prijsstijging vind ik het om te zien hoe cryptovaluta onze perceptie over geld en de financiële wereld veranderen. Over twee tot vijf jaar is het normaal om in de supermarkt te betalen met virtueel geld, tot die tijd zal ik mijn bitcoins niet verkopen!”