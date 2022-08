Genderneutrale Italiaanse schoenen bij Crafted Society in de Negen Straatjes

Beeld Daphhne Lucker

In een hoekpand aan het Singel kun je sinds kort terecht voor 100 procent Italiaanse mode. Eigenaresse Lise Bonnet (42) hekelt de hedendaagse fast fashion. En dan kun je uit protest wel met verf gooien, zegt ze, maar ‘je kunt ook op een positieve manier je bijdrage leveren.’ Vandaar dat ze met haar partner Martin Johnston (48) modemerk Crafted Society begon. Met lage marges en directe verkoop wordt een goede prijs-kwaliteitverhouding gegarandeerd.

In het assortiment vind je essentiële garderobeklassiekers, geproduceerd door Italiaanse ambachtslui. Bonnet: “Veruit de meeste zijn de gepensioneerde leeftijd allang gepasseerd, het zijn echte vakmensen met levenslange ervaring.” Na een pop-upstore aan de Prinsengracht openden ze onlangs een vaste vestiging in de Negen Straatjes – met aan de muur portretten van de Italiaanse vervaardigers.

Je kunt er onder andere terecht voor handgemaakte schoenen, hoeden en tassen. Zoals de witte, leren schoen Nesto (€335), vernoemd naar maker Ernesto Nasini (80) uit Fermo. Of kies voor de luxe kasjmieren deken Albertina (€1250), eveneens vernoemd naar zijn vervaardiger. Leuk detail: er zitten 365 kleuren in verweven, één voor elke dag van het jaar.”

Crafted Society denkt niet in hokjes: alles is genderneutraal. Bonnet: “Ik wil niet zeggen: dit is voor mannen of dit is voor vrouwen, iedereen moet vooral dragen waar die zich goed in voelt.”

