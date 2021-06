Gembershots en snackgroente: Ruveggie biedt een gezonde optie aan parkbezoekers

Kaj van Kesteren, oprichter van Ruveggie. Beeld Jakob van Vliet

“Kan ik jullie misschien blij maken met een homemade gembershot? Of snackgroentemix met een hummusdip?” Wie regelmatig naar het park gaat, zal dit ongetwijfeld een keer hebben gehoord. Of je je kleedje nu uitrolt in het ­Sarphatipark, Rembrandtpark, Westerpark, Park Frankendael, de Bogortuin of op het Marineterrein: op zonnige dagen vloeit het gembersap er rijkelijk en worden de bakjes met in frietvorm gesneden biologische groenten aan de ­lopende band verkocht.

De aanbieder hiervan is Ruveggie, vorig jaar mei opgericht door de goedlachse Kaj van Kesteren (26). Op mooie dagen legt hij kilometers af op zijn blauwe bakfiets om parkbezoekers in plaats van ijs, hotdogs of patat een ­gezond alternatief te bieden. Daarnaast heeft hij zeven werknemers in dienst die alle parken afgaan.

Van Kesteren was al langer van plan ‘iets met snackgroente’ te doen, maar dit plan kreeg ineens vorm toen hij vorig jaar door de coronacrisis zijn baan in de horeca kwijtraakte. Hij kocht een bakfiets, vulde twintig doosjes met tomaat, paprika, komkommer, courgette, wortel, koolrabi, meiraap, bloemkool, radijs en broccoli inclusief hummusdip, en probeerde deze aan picknickers in het Oosterpark te verkopen. Hij kreeg opvallend veel positieve reacties. “Iedereen zei: wow, wat vet dat je dit doet! Daar kreeg ik ­heel veel energie van.”

Na enkele weken besloot hij het assortiment van Ruveggie uit te breiden met zelfgemaakte gembershots: sap van de gemberwortel in kleine, composteerbare bekers van ­bamboe. Niet iedereen is direct enthousiast wanneer hij over de gembershots begint, vertelt Van Kesteren. “De oudere generatie heeft daar vaak nog nooit van gehoord. Ook heb je types als ‘baco Jordi,’ die lekker zijn bacootje wil drinken en een zakje chips opentrekt als hij in het park zit. Zo’n gezonde gembershot vindt hij niks. Maar dat is precies de uitdaging: juist die mensen wil ik ­overtuigen.”

Gembersap staat bekend om zijn pittige, scherpe smaak, die door veel mensen als brandend wordt ervaren. Daarom lengt Van Kesteren de Ruveggieshots aan met appel- en citroensap. Een shot bestaat uit minimaal 70 procent gember – een soort instapmodel dat ook gemberliefhebbers lekker vinden, zegt Van Kesteren.

Vakantiegevoel

In een jaar tijd is Ruveggie flink gegroeid. In de wintermaanden werden er geen groentesnacks aan parkbezoekers verkocht, maar leverde het bedrijf kurkumashots, gembershots en tarwegrasshots aan kantoren. In april, toen niemand op vakantie kon, ­begon Van Kesteren met de verkoop van kokosnoten, ananassen en watermeloenen aan parkbezoekers ‘om het ­vakantiegevoel naar Amsterdam te halen’. “Ik zag dat ­iedereen een beetje ­down uit die winter kwam. Zodra het tien graden was en het zonnetje ging schijnen, gingen de mensen al in het park zitten.”

Volgens de eigenaar vinden de kokosnoten, ananassen en watermeloenen al weken gretig aftrek en worden ze uitgebreid gefotografeerd en op Instagram ­gedeeld. “Laat staan als we deze zomer op het Marineterrein staan, dan loopt het helemaal als een tiet.”

Wanneer Van Kesteren met zijn bakfiets in een park aankomt, zorgt hij dat hij opvalt. Hij tovert dan een glazen fles met gembersap tevoorschijn en begint er hevig mee te schudden. “Dan zie je mensen kijken en denken van: wat is die mafkees aan het doen?”

Zodra hij de aandacht heeft stapt hij op alle bezoekers af. Hij heeft gemerkt dat de mensen van wie je het niet verwacht toch vaak zin hebben in een shot of bakje snackgroente of -fruit. Vaak is de behoefte er wel, maar hebben ze geen tijd of zin om het zelf klaar te maken. “Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen voor de gezonde optie kiezen. Wij willen met ­Ruveggie gemak en laagdrempeligheid bieden.”