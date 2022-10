Gemaakt in Diemen, is de rum nu verkrijgbaar bij Rummieclub in Oost

Bij Rummieclub mag je rum proeven, maar alleen als je het zelf vraagt. Beeld Jennifer Gijrath

De kleurrijke muurschildering, die het productieproces van rum in een notendop verbeeldt, valt bij binnenkomst meteen op. “Je begint met melasse, de stroop van de rietsuiker, en dat ga je fermenteren en destilleren,” zo legt eigenaar Judith de Bie (30) uit. “Ik drink geen bier of wijn. Op het terras bestel ik altijd rum-cola, maar die is bij het gemiddelde café niet geweldig.”

Met haar partner Martijn Gerrits (43) besloot ze daarom haar eigen rum te maken en ze begonnen in 2019 een rumdestilleerderij in Diemen. Sinds deze maand verkoopt het koppel de zelfgestookte rum in hun drankenwinkel in Oost. Naast de verschillende rumsoorten kun je er terecht voor de reguliere slijterijdranken, waaronder wijn, (speciaal)bier en cocktaildranken. Ook is er een kast ingericht met dranken uit de lage landen, voornamelijk afkomstig van kleine ondernemers in Nederland, België en Frankrijk.

Op verschillende plekken in de winkel staan houten vaten met de Diemense rum, zoals de toegankelijke honingrum met een scheutje sinaasappellikeur en de ‘funky dunder edition’, die met 56 procent alcohol meer geschikt is voor de getrainde drinker. “Klanten kunnen bij de vaten zelf verschillende formaten flessen vullen en krijgen korting als ze hun oude fles vullen.” Het miniatuurflesje (50 ml) kost 5,50 euro en de grootste variant van (700 ml) net geen 40 euro.

Als klanten iets willen proeven, kunnen ze vragen naar de mogelijkheden, vermeldt een bordje op de muur. De Bie: “Officieel mogen we mensen niets aanbieden, want we zijn geen bar, maar klanten mogen er wel zelf naar vragen.”

