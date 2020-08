Beeld Shutterstock

Ik haat wijnarrangementen. Zo, dat is eruit. Ik heb die afkeer jarenlang verzwegen, omdat ik geen zin had in boze sommeliers. Nog steeds niet trouwens, maar als dit stukje verschijnt zit ik veilig op een berg in Spanje. Enfin. Wijn­arrangementen dus. Het idee erachter is simpel. Voor een bepaald bedrag schenkt de sommelier bij elk gerecht een passende wijn. De ideale oplossing voor iedereen die niet zoveel verstand heeft van wijn en bang is dat sommeliers gaan bijten als je ze om advies vraagt.

In het slechtste geval gebruikt de restaurateur het arrangement om kelderrestanten op te schenken en raken de combinaties kant noch wal. In het beste geval tillen de wijn en het gerecht elkaar naar een hoger plan. Probleem is dan wel dat je direct snakt naar een tweede glas. Maar dat kan dan niet, want bij de volgende gang hoort een andere wijn. In de hoogtijdagen van het wijnarrangement werden in sommige restaurants zelfs twee verschillende wijnen bij één gerecht geschonken. Dat was smeken om koppijn, was het niet van de wijn zelf dan toch van de rekening.

Maar ook zonder die extremen is het best een opgave om acht verschillende wijnen op een avond te drinken. Te veel indrukken, te veel smaken en te veel informatie van de sommelier die acht keer je tafelgesprek onderbreekt. Begrijp me niet verkeerd: ik hou van sommeliers en nóg meer van hun verhalen. Maar twee of drie op een avond vind ik wel genoeg. De meeste chefs zijn het roerend met me eens. Ik ken zelfs geen enkele kok die als hij uit eten gaat een wijnarrangement bestelt. Een glas champagne bij het aperitief en daarna een mooie fles op tafel, dat willen ze. En ik ook.

Gelukkig is het wijnarrangement op sterven na dood. Niet in de laatste plaats omdat de tijd van de eindeloze tastingmenu’s voorbij is. In plaats van twaalf gangen zijn het gewoon drie of vier gerechten. En dan zijn er nog de coronamaatregelen. Acht verschillende wijnen toelichten met een mondkapje op? Dat is zelfs voor de beste sommelier niet te doen. Bestel dus vooral een goede fles en vraag de sommelier om advies. Hij bijt niet.

Meer leren over wijn? De tiendelige wijncursus die Jancis Robinson ooit voor de BBC maakte is nog steedse de leukste die ik ken. Jancis Robinson’s Wijn, dvd, €24,90.