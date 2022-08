Geluk zit in een stukje appeltaart

Beeld Shutterstock

Wat brengen de ontmoetingen met onbekenden je?

“Hoewel ik elke dag wel even met een vreemde praat, merkte ik dat ik het een gemis begon te vinden dat ik de ontmoetingen niet documenteerde. Het geeft me veel energie, ik word er vrolijk van en raak erdoor geïnspireerd. Het is in die zin puur eigenbelang.”

En, waar worden we gelukkig van?

“Niemand heeft het ooit over materie, het gaat altijd over kleine dingen: een kleinkind dat langskomt, de hond uitlaten, een stuk appeltaart eten op het terras, een subtiele aanraking. Geluk haal je niet uit het najagen van status en zeventig uur per week werken, maar uit verbinding maken met anderen.”

Nu ga je voor honderd praatjes met onbekende Amsterdammers.

Waarom zouden we allemaal vaker met een onbekende moeten praten?

“Als ik door de stad fiets, zou ik het wel door een megafoon willen omroepen: ‘Stop en maak een praatje met elkaar in plaats van de hele tijd op je telefoon te staren en elkaar te negeren!’ We kunnen ontzettend veel van elkaar leren en een praatje met een vreemde zorgt voor een positief gevoel.”

