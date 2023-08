Geluidloze scheerapparaten en zachte dekentjes: alles bij Kattenkliniek Sarphatipark is ‘cat-friendly’

In elk kastje van Kattenkliniek Sarphatipark liggen wel vloeibare kattensnacks verstopt, die de katten van de tafel af mogen likken terwijl ze behandeld worden. Beeld Koosje Koolbergen

Kattenferomonen, zachte dekentjes, muren met geluiddempend materiaal en apparatuur waarmee de katten zo stressvrij als mogelijk behandeld kunnen worden, zijn slechts een paar aspecten waardoor Kattenkliniek Sarphatipark het label ‘cat-friendly’ mag dragen.

De wachtkamer geeft door het gebruik van zachte, warme kleuren een huiselijk gevoel. Er klinkt rustgevende muziek en binnenkort krijgen de katten een heuse kattenparkeerplaats aan de muur, zodat ze niet in hun reismand op de vloer hoeven te wachten. Hun baasjes kunnen ondertussen op de comfortabele bank genieten van een kopje thee of koffie.



Alle dierenartsen die op dit moment in Kattenkliniek Sarphatipark werken, waren al werkzaam bij Dierenkliniek Vondelpark. Ook een katvriendelijke bedoening, maar daar komt een bont gezelschap aan dieren over de vloer.

Nou, bij de kattenkliniek dus niet. Hier geen drukke honden of afleidende knaagdieren: de kat staat er centraal. Omdat het voor katten ontzettend spannend is om zich in een onbekende omgeving te bevinden, hebben dierenartsen van deze nieuwe kliniek er alles aan gedaan om de ruimtes katvriendelijk te maken. Zo hebben ze geluidloze scheerapparaten en grote behandeltafels met dekentjes erop. En dat is nog niet alles: via verdampers in de stopcontacten worden er feromonen door de ruimte verspreid, die ervoor zorgen dat de baasjes en de katten zich thuis voelen.

“Er was zo veel vraag naar, dat we hebben gezegd: eigenlijk moeten we dit écht goed doen, en een aparte kliniek openen die helemaal in het thema staat van kattenwelzijn,’ zegt dierenarts Fleur Visser (34). “Dat trekken we tot in de kleinste details door.”

Kattenkliniek Sarphatipark Karel du Jardinstraat 67-A1 Eerste dierenkliniek

De Dierenkliniek Vondelpark was in 1928 de eerste dierenkliniek van Amsterdam. Cat Friendly

Ook is De Dierenkliniek de eerste en enige kliniek in Amsterdam die van de International Society of Feline Medicine (ISFM) de gouden status voor het zijn van ‘cat-friendly’ heeft gekregen. Snacks

In elk kastje liggen wel vloeibare kattensnacks verstopt, die de katten van de tafel af mogen likken terwijl ze behandeld worden.

