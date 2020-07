Geliefden van buiten EU weer welkom: ‘Ik laat hem niet meer los’

Ruud en Mark.

‘We willen heel graag alsnog trouwen voor 27 juni volgend jaar’

Ruud Geensen (60, rechts op de foto), advertising ­consultant, is sinds september 2012 samen met de Brit Mark Richard Fleming (56), landschapsarchitect en hovenier, die in de Verenigde Staten woont en werkt.

“Op 27 juni zouden Mark en ik trouwen in Huize Frankendael, maar door corona ging dat niet door. De laatste keer dat we elkaar zagen was 15 maart, toen Mark een van de laatste vluchten naar de VS nam. Ik weet nog dat ik dacht: we zien elkaar vast weer over een maand of twee. Toen ik eind maart door de juwelier werd gebeld met de vraag of ik wel zeker wist of we onze trouwdatum in de ringen wilden laten graveren, kwam de klap. Niet veel later kregen we belletjes van onze gasten dat hun vluchten waren geannuleerd, waarop we ons huwelijksfeest afbliezen. Intussen kon Mark, die een Brits paspoort heeft, ook niet in het ­Verenigd Koninkrijk terecht, omdat hij geen essentiële reiziger is. Inmiddels is de grootste schok wel voorbij. Ik heb me steeds voorgehouden: het kan veel erger. Er zijn mensen die familieleden aan corona hebben verloren, of die helemaal geen inkomen meer hebben. Toch is het ­gemis zwaar; je wilt als je thuiskomt delen wat je hebt meegemaakt en elkaar een knuffel kunnen geven. We zijn ­dolgelukkig dat Mark eind juli hierheen kan komen. Misschien ga ik wel met een spandoek op Schiphol staan, en als ik hem zie, laat ik ’m niet meer los. Daar zal hij zich dan waarschijnlijk dood voor generen, haha. We willen heel graag alsnog trouwen voor 27 juni volgend jaar. Dan ­kunnen onze gasten de vouchers voor hun tickets en ­hotelovernachtingen, die een jaar geldig zijn, gebruiken. Als dat lukt, zou het echt geweldig zijn.”

Julian en Daphne.

‘Waarschijnlijk mag hij mee met een repatriëringsvlucht’

Daphne Rüsch (26), growth manager, is sinds april 2018 samen met de Colombiaan Julián Méndez (28), game ­artist.

“Julián en ik hebben elkaar in 2018 leren kennen in Myanmar, waar we allebei aan het reizen waren. Ik was eigenlijk als happy single vertrokken, maar toen was hij er opeens. Hoewel we uit andere werelden komen, staan we op ­dezelfde manier in het leven. We hebben toen een tijdje ­samen gereisd in Azië en daarna ben ik naar Colombia gevlogen. Daar hebben we het officieel ‘aan’ gemaakt. Sinds twee jaar hebben we nu een langeafstandsrelatie, waarbij we elkaar meerdere keren hebben opgezocht. December vorig jaar ben ik voor de laatste keer naar Colombia gevlogen, op 3 januari namen we afscheid op het vliegveld van Bogotá. Hij zou dan in april naar Nederland komen, waar we samen ons leven willen opbouwen. Ik ben zelfs al in ons toekomstige appartement gaan wonen. Maar toen kwam corona. Zat ik dan, in een appartement voor twee, ik had niet eens gordijnen! Uiteindelijk heb ik me maar op mijn nieuwe baan gestort, om niet te veel aan hem te denken. Met Goede Vrijdag en tweede paasdag heb ik zelfs doorgewerkt, ik wilde echt geen vier dagen weekend. Voor hem is het ook zwaar. In Colombia is de lockdown veel strenger en hij mag niet eens buiten een rondje lopen. Nu de regels versoepeld zijn, kan hij eindelijk deze kant op komen. Hij mag waarschijnlijk begin augustus met een reptratiëringsvlucht meevliegen, geregeld door de Nederlandse ambassade. Ik besef het nog niet helemaal en geloof het pas écht als hij hier door de douane loopt.”

Jelle en Jafet.

‘Onze relatie is heel pril, juist daarom ­willen we samen zijn’

Jelle Pierik (26, rechts op de foto), freelancer in ­marketing en commu­nicatie, is sinds januari samen met de Puerto Ricaan Jafet Ortiz (23), acteur.

“Jafet speelde in een film die vertoond zou worden tijdens de Amsterdamse Roze Filmdagen. Hij zou in z’n eentje de première bezoeken en wilde alvast wat mensen hier leren kennen, dus veranderde hij z’n locatie op Tinder naar ­Amsterdam, terwijl hij nog in Puerto Rico zat. Zo leerden we elkaar online kennen. In twee maanden tijd werd het contact steeds intenser, en onze ontmoeting op 11 maart was werkelijk magisch. Een dag later werden de Roze Filmdagen twee uur voor aanvang afgelast. Dat was super balen voor Jafet, en toen begon ook een beetje de stress. Moest hij meteen naar huis? Dat wilde hij niet. Drie weken zijn we samen geweest, superverliefd, terwijl de wereld op slot ging. Toen Jafet weer terugvloog, dacht ik dat ik in mei voor twee maanden naar Puerto Rico zou kunnen om daar samen onze liefde verder te ontdekken. Die trip kon niet doorgaan. Gelukkig zijn we ontzettend zeker van onze liefde voor elkaar, maar het is echt lastig. Onze relatie is heel pril, en juist daarom willen we graag samen zijn, zeker in deze tijd, waarin je je vaker eenzaam voelt. Ik hoorde het goede nieuws dat Jafet hierheen mag komen afgelopen donderdag, toen ik met hem aan het facetimen was. Hij begon te huilen van geluk, ik kon alleen maar lachen. ­Omdat hij uit een ‘oranje’ land komt, moet hij waarschijnlijk in thuisquarantaine. Dat maakt ons niks uit, ik denk dat we sowieso in quarantaine waren gegaan, we hebben zoveel in te halen met z’n tweetjes.”

Iva en Theo.

‘We vragen gelijk een geregistreerd partnerschap aan’

Iva Bedford (24), performing artist, is sinds januari ­samen met de Amerikaan Theo Simpson (23), muzikant.



“Theo en ik leerden elkaar afgelopen december kennen op een cruiseschip dat door Zuidoost-Azië voer. Ik begon daar net als zangeres en hij werkte er al vijf maanden als muzikant. Het klikte meteen. Na een maand hadden we al officieel verkering. We waren 24 uur per dag samen: we werkten samen, woonden samen in zijn cabine van 2 bij 2 meter. Toen de coronacrisis in februari losbrak, zijn we allebei naar huis gestuurd. Ik ben toen met hem meegegaan naar New York, waar hij woont. Het idee was dat we na twee weken terug konden naar het cruiseschip, maar dat ging uiteindelijk niet door. Na een maand ben ik terug naar Amsterdam gevlogen. Daar heb ik nog steeds veel spijt van, omdat we elkaar sindsdien niet meer hebben kunnen zien. We hebben de hele dag door contact, maar juist de afgelopen maanden heb ik het heel zwaar gehad en had ik behoefte aan mijn partner. Mijn moeder, die echt mijn alles is, heeft samen met mij een ernstig scooterongeluk gehad. Ik ben er ongedeerd van afgekomen, maar zij heeft hierbij ernstig hersenletsel opgelopen. Ze is nu herstellende en er is goede hoop, maar ik had wel graag Theo aan mijn zijde gehad. Begin augustus komt hij nu eindelijk deze kant op, zolang we kunnen aantonen dat we een duurzame relatie hebben. Dan kunnen we in oktober samen onze verjaardagen vieren. Ook gaan we gelijk een geregistreerd partnerschap aanvragen, die noodzaak hebben we nu wel geleerd.”