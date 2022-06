Geld opnemen, wie doet het nog? Het kan in elk geval bij elf pinautomaten in de nieuwe winkel van Geldmaat

Beeld Dingena Mol

Op Tussenmeer in Osdorp is een nieuwe winkel geland. Wat er te halen valt? Geld, in biljet of muntvorm. In het pand staan welgeteld elf pinautomaten van Geldmaat, het samenwerkingsverband tussen ABN Amro, ING en Rabobank.

De drie banken hebben zelf geen automaten meer, maar laten alles via de Geldmaten doen. De samenwerking is in 2019 begonnen, en nu al goed zichtbaar in het straatbeeld. Verspreid door de stad ziet de oplettende kijker nu overal de gele automaten.

Voor klanten voordelig, zo stelt Ramona Sandaal, communicatieadviseur van Geldmaat. “Voorheen hadden klanten van de ene bank een andere limiet bij de andere twee. Nu is dat overal hetzelfde, en kunnen klanten ook voor dezelfde diensten terecht bij alle automaten. In de winkel kunnen biljetten en munten opgenomen en gestort worden, en kunnen klanten zakelijk storten.”

Er zijn geen medewerkers, maar er staan wel automaten met spraakondersteuning en een van de automaten is geschikt voor rolstoel- en scootmobielgebruikers. De vraag die bij veel mensen op zou komen: waarom elf automaten bij elkaar, in plaats van verspreid door de stad? Volgens Sandaal vult de winkel de losse automaten goed aan. “Er zijn strenge voorwaarden verbonden aan de plek waar je een automaat neerzet. In drukke gebieden biedt dit dus echt een uitkomst, ook qua veiligheid. Er is geen personeel, maar de winkel is voorzien van zichtbare en onzichtbare beveiliging voor de klanten.”

Naar alle waarschijnlijkheid gaan we nog een stuk meer gele winkels tegenkomen in de toekomst. Dit is de vijfde in Nederland sinds de start van Geldmaat drie jaar geleden, en de tweede in Amsterdam. Binnenkort opent er nog een op de Kinkerstraat.

Geldmaat Tussenmeer 1

