Geheimtip: ontwijk wegopbrekingen in de stad met deze fietsroute-app

Beeld Dingena Mol

Uw mail luidt: ‘Geheimtip: gebruik de Fietsersbond Routeplanner-app om door de stad te fietsen. Permanent bijgewerkt door de fanatiekste nerds van de Fietsersbond. Helden!’ Bent u zelf een nerd of held?

“Een nerd. Ik lever geen bijdrage aan de app, ik ben slechts een blije gebruiker.”

Waarom is de app zo goed?

“Hij wint het van Google Maps, want Google verzamelt gegevens op basis van databestanden en hun autootjes, wat prima werkt in de rest van de wereld, maar niet in fietsstad Amsterdam.”

De app van de Fietsersbond wordt bijgehouden door fietsende vrijwilligers?

“Ja, en die weten precies waar werkzaamheden zijn, dat is handig, want het verkeersbeeld in de stad wordt steeds minder voorspelbaar doordat er steeds meer verschillende vervoermiddelen op straat zijn: e-bikes, bakfietsen, fatbikes, noem maar op. Daar komt bij dat deze app ook andere opties biedt: een autoluw ritje, een prettig tochtje. Een algoritme weet niet dat rechtstreeks niet altijd het fijnst is. De vrijwilligers die de app van de Fietsersbond bijhouden, weten dat wel.”

Ik stap niet graag van de fiets bij wegwerkzaamheden, dan fiets ik liever om. Hebben meer mensen dat?

“Alle fietsers hebben dat, want afstappen kost evenveel energie als 400 meter fietsen. Bovendien wordt dan je fietsflow onderbroken.”

Gebruikt u de app zelf?

“Ik fiets vooral een mij bekende route, maar toen ik die om te dubbelchecken eens invoerde in de app, bleek ik toch beter een gracht verder af te kunnen slaan om een obstakel te vermijden. De app is slimmer dan de fietser, want een app heeft geen gewoontes.”