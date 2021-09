Geen zin in praten tijdens de borrel? Bij Oche kun je een dartbaan huren met je vrienden

Beeld Birgit Bijl

Of je nu de nieuwe Michael van Gerwen bent of nog nooit een dartpijl in je handen hebt gehad, bij Oche maakt het niet uit. Hier kun je – naast de originele variant – zes verschillende dartspellen spelen en ondertussen een hapje en een drankje nuttigen. Oche zit in de Utrechtsestraat, om de hoek van het Rembrandtplein, waar eerst restaurant De Bajes was. Na een grote verbouwing en twee lockdowns kan de zaak nu volledig open.

Oche is van origine een Noors bedrijf en heeft meerdere vestigingen, van Zweden tot aan Australië. Niels van Halen (52) werkte als chef-kok bij De Bajes, maar inmiddels runt hij Oche in Amsterdam en heeft hij zijn ervaring meegenomen in een groot deel van het menu.

Een oche is de lijn op een dartbaan waarachter je staat om te gooien. Vanaf de buitenkant is niet te zien dat er binnen ruimte is voor veertien dartbanen. Elke baan is voorzien van een groot scherm waarop de score wordt bijgehouden en te zien is wie er aan de beurt is. De banen zijn te reserveren voor 85 minuten(€12 p.p).

Daarnaast is er een uitgebreid menu met voornamelijk praktische hapjes. “Je moet ze met je vingers kunnen eten en ze moeten niet te vettig zijn. Zo kun je eten en gooien tegelijk. Maar we hebben ook gewoon bitterballen.” Zo is er keuze uit geroosterde romanesco (drie stuks, €9,90) of krokante yakitori (drie stuks, €12). Daarnaast zijn er diverse pizza’s verkrijgbaar. Op de drankenkaart staan verschillende soort bier, wijn, shots, cocktails en fris.

Oche Utrechtsestraat 11

