Geen zin in keuzestress? Night Kitchen stelt je vriendendiner samen

Night Kitchen. Beeld Birgit Bijl

Night Kitchen is al gevestigd in Tel Aviv en Berlijn, het derde restaurant is er nu in Amsterdam.

Een paar weken voor de eerste lockdown kochten eigenaar Matan Achai (32) en oprichter Gilad Heimann (37) al het pand in de Jan Pieter Heije­straat, maar toen moest de horeca door de pandemie dicht.

Omdat Night Kitchen nog geen dag open was geweest, was er geen financiële steun van de overheid. Als overbrugging bedachten ze Pita Bar, met take-away broodjes. Achai: “Zo kon de buurt ons leren kennen, en het liep verrassend goed.”

Nu is het restaurant volledig open. Elke Night Kitchen-vestiging is verschillend qua inrichting en menu. In Amsterdam is gekozen voor een warme sfeer, met houten tafelbladen en zwarte, comfortabele stoelen. In een ruimte ernaast staan de bar en een chesterfieldbank.

Het menu is niet à la carte, daarmee wil Night Kitchen zich onderscheiden. De gasten worden aan tafel gevraagd naar hun wensen; waar houden ze niet van, zijn er dieetwensen, allergieën? Willen ze vegetarisch of vegan eten? Aan de hand daarvan wordt een diner samengesteld (€44 per persoon), van voorgerecht tot en met dessert.

Het menu bestaat voornamelijk uit lichte gerechten met veel groenten, zoals geroosterde knolselderij of ricottadumplings met courgette. Achai: “De gasten kunnen zich volledig focussen op elkaar. Ze hoeven niet te twijfelen over wat ze moeten bestellen. Dat regelen wij.”

Night Kitchen Jan Pieter Heijestraat 170h

