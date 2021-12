Geen zin in dure champagne? Deze mousserende wijnen zijn een heerlijk alternatief

Bij een feestje horen bubbels. Om de spaarcenten niet stuk te slaan op dure flessen champagne, duikt kenner Harold Hamersma in die andere mousserende wijnen. Een rijk bubbelbad aan smaken en soorten om het jaar toch feestelijk mee af te sluiten.

Als het gaat om mousserende wijn heeft champagne de naam. En in de regio rond Reims doen ze er alles aan om die hoog te houden. Dat het beschermen van die kostbare merknaam soms gepaard gaat met dito advocatenrekeningen, neemt het CIVC, het Comité Interprofessionnel du vin de Champagne, graag voor lief.

Memorabel zijn de gewonnen rechtszaken. Zo mag het Zwitserse dorpje Champagne de eigen naam niet meer op het etiket zetten van ter plekke vervaardigde wijnen zonder belletjes. Dat ze dat daar al sinds de Romeinse tijd doen, terwijl men in de Franse Champagne pas een paar honderd jaar geleden met de productie begon, werd door het Europese Hof van tafel geveegd.

De Zwitsers bevinden zich overigens in het goede gezelschap van Yves Saint Laurent. Een parfum dat hij Champagne had genoemd, werd verboden. Ook de firma Apple mocht de kleur van een nieuwe iPhone niet omschrijven als champagne.

Een en dezelfde maakwijze

Heeft Champagne dan het alleenrecht op lekkere bruiswijnen? Beslist niet. De techniek om belletjes door middel van ‘de tweede gisting’ in de fles te krijgen, wordt wereldwijd toegepast. Alleen mag de wijn die erin zit dan geen champagne heten. Blijven we nog even in Frankrijk, dan kennen ze daar bijvoorbeeld crémant, waarvan crémant de Bourgogne de allerbekendste is.

De beroemdste mousserende wijn uit Spanje heet cava. Duitsland is geliefd om zijn sekt. In Portugal gaat het belletje als espumante door het leven en in Zuid-Afrika als méthode cap classique. Andere wijnlanden gebruiken het begrip sparkling wine.

En Italië dan met zijn prosecco? Dat ligt net even anders. Prosecco krijgt zijn belletje veelal in grote containers. De wijnmakers die ‘kwaliteitsbubbels’ maken, afficheren deze als vino spumante. Allemaal verschillende namen voor een en dezelfde maakwijze. Toch is er één overeenkomst: stuk voor stuk zijn ze vaak veel voordeliger dan... champagne.

Borges 2016

Real Senhor blanc de noirs brut, espumante, Portugal (wit)

Plus Wijnen, €18,99

Een witte wijn van donkere druiven. Een reserva uit 2016, dus op moment van proeven vijf jaar oud, wijs en rijp. Vol fruit, spannende kruidige geuren, de zonnige droogte van de Portugese wijngaarden en een lange, gedistingeerde afdronk.

Domaine Eugène Meyer

Cavé Dimière brut, crémant d’Alsace, Frankrijk (wit, biologisch-dynamisch)

Biowijnclub, €16,95

Peer met een belletje. Perzik met een bruisje. Appeltjes in het schuim. Grapefruit in de mousse. Heeft iets aangenaams onaangepasts. Niet iets voor deftige partijtjes, al krijg ik daar vaak belletjes te drinken van mindere kwaliteit.

Krásná Hora 2020

Anna, Tsjechië (wit, biologisch-dynamisch)

AndereWijn, €15

Wijnmaker Dubas was zo blij met zijn dochtertje Anna, dat hij zijn mousserende wijn haar naam gaf. Moet een bruisend typetje zijn. In een geel rompertje met een dessin van rijpe appel, perzik, peer en mandarijn. Puur, schoon, zuiver en ongerept als een pasgeborene.

Weingut Kampf 2018

Riesling brut, sekt, Duitsland (wit, biologisch)

Erasmus Wijnen, €17,50

Rheinhessen, de grootste wijnregio van Duitsland, is een paradijs voor jonge, ambitieuze wijnmakers. Patrick Kampf is er zo eentje. De uitdaging om een goede sekt te maken van thuisdruif riesling is gelukt. Strak-appelig, citrusdrive, amandelkick, fijn gistig, kalkdroog en ongetemd.

Krone 2019

Méthode cap classique brut, Zuid-Afrika (wit)

Albert Heijn, €9,99

‘Vintage only’ méthode cap classique van Twee Jonge Gezellen in Tulbagh. ‘Krone’ op het werk van de twee andere gezellen in deze blend: pinot noir en chardonnay. Mollige mousse, veel appelfrisheid, citrus en een amandeltje na. Sympathiek prijsje.

Iris Vigneti 2020

Isabella Spagnolo brut, vino spumante, Italië (rosé)

Piceno Wijnen, €10,95

Wijnmaker Loris Casonato uit de buurt van Verona maakte een prosecco die geen prosecco mag heten, want gemaakt van andere druiven. Chique bel: aardbei, aalbes en framboos. Fruitig, licht en zuiver met een volle bubbel.

Langlois-Chateau

Cuvée LC brut, crémant de Loire, Frankrijk (wit)

Wijnkring, €13,95

In handen van champagnehuis Bollinger. Langlois-Chateau werd in 1885 opgericht en produceert wijnen van een immer goede kwaliteit. Zo ook deze blend van chardonnay en loiredruif chenin blanc. Fitte appel, kwieke peer, rijpe meloen en een frisse citruswaas.

Louise Meyland

Blanc de blancs brut, crémant de Bourgogne, Frankrijk (wit)

Picnic, €9,99

Bij champagne wordt een blanc de blanc vrijwel altijd gemaakt van 100 procent chardonnay. In het geval van deze crémant de Bourgogne is ook de tweede witte druif van de streek gebruikt: aligoté. Niet al te complex, wel feestelijk. Licht romig met appels, citroen, perzik en vlierbloesem.

Neleman

Brut, cava, Spanje, (wit, biologisch)

Jumbo, €7,99

Cava waarop de vaderlandse driekleur wappert. Uit de stallen van landgenoot Derrick Neleman, thans tevens uw belletjesman. Rijp geel fruit, licht creamy en fris tot besluit. Goed gemaakt en bio bovendien.

Leitz ‘Motiv’

Sparkling riesling alcohol- free, Duitsland (wit)

Gall & Gall, €9,99

Leitz kende ik al van zijn goede ‘gewone’ rieslings. En het lijkt er inmiddels op dat als de basis deugt, ook een alcoholvrije editie goed smaakt. Limoen, abrikoos en wat appeltjes. Strak, energiek, zuiver. Nergens geknoei. Nergens gekunsteld.