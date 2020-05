Geen Zakynthos maar Vredelust: staycation in een tuinhuisje

Beeld Marjolein van Damme

‘We willen dat het de uitstraling heeft van een strandhuisje’

Wie: Inge de Vries (46), stewardess bij KLM, en dochter Fay Erich (13)

Tuinpark: Nut & Genoegen, Westerpark

De Vries: “Mijn werk ligt vrijwel stil nu en op vakantie kunnen we niet, dus we zijn heel vaak op de tuin. Het is een soort toevluchtsoord aan het worden voor vrienden, waar we elkaar op anderhalve meter afstand kunnen ontmoeten.”

Erich: “Ik spreek hier af met vriendinnen, we zitten veel op de trampoline of voetballen op het grote grasveld achter het huisje. Er is hier alleen geen wifi, maar dat is niet erg, dan heb ik meer tijd om te lezen. Of ik help mama met de tuin of het huisje. Laatst heb ik een Volkswagensurfbusje op de wc-deur geschilderd.”

De Vries: “We willen dat het de uitstraling heeft van een strandhuisje, wit van buiten, met een schelpengordijn, behang met palmbomen en een palletbank met kussens. We willen een oude boom beschilderen en versieren met bordjes van alle plekken waar we samen op vakantie zijn geweest.

Toen ik het drie jaar geleden kocht, was het een donkerbruin, verwaarloosd huisje, ik heb het helemaal gestript – een enorme klus. Dit is echt mijn project, ik wil anderen er niet mee opzadelen, al bieden vrienden altijd wel aan om te helpen; met het boenen van de buitenkant of het uitrollen van grasmatten. Ik wil nog meer planten in de tuin en een nieuw terras, het geld wat ik bespaar door niet op vakantie te gaan, investeer ik in het tuinhuis.”

Erich: “Ik zou deze zomervakantie met mama gaan surfen in Portugal. Het is jammer dat het niet doorgaat, maar daarom ben ik extra blij dat we dit huisje hebben. En iedereen zit thuis deze vakantie, dus ik kan gezellig hier afspreken.”

De Vries: “Het is alsof je midden in de natuur bent, met alleen vogeltjes en groen om je heen, maar wel met alle geneugten van de stad binnen handbereik. Als de meiden een ijsje willen halen, gaan ze naar IJscuypje vijf minuten verderop.”

Erich: “Ik ben jarig in februari, maar we vieren het altijd hier in de zomer. Ik hoop dat we een tuinfeest kunnen organiseren.”

Inge en Fay Beeld Marjolein van Damme

‘De mensen zijn minder opgefokt en zelfs het eten smaakt hier beter’

Wie: Jeff Porter (40+), producer en dj, Sietze Luijmes (42), programmabegeleider AZC. Honden Bassa en Keno

Tuinpark: De Eendracht, Geuzenveld

Luijmes: “Sinds d­e quarantaine hebben Jeff en ik een nieuwe samenwonenconstructie bedacht: we gaan om en om alleen naar het tuinhuis, en zijn dan drie dagen samen, bij voorkeur hier. Als we elkaar dan weer zien is het specialer en gezelliger.”

Porter: “Ik zou gek worden anders! 24/7 op elkaars lip zitten werkt niet voor ons. Ons tiny house is dé manier om samen te blijven tijdens corona.”

Luijmes: “Ons ritme is compleet verschillend; Jeff is een nachtmens, als hij net naar bed gaat, sta ik op. We wonen om de hoek van het Leidseplein, nu is het daar rustiger dan ooit, maar een buiten hebben we er niet. Ik kom uit een dorp in het oosten van het land en miste de ruimte, het groen. Hier is het alsof de stad ver weg is.”

Porter: “Ik verdwaal nog steeds onderweg naar de tuin. Niet te geloven dat dit ook Amsterdam is. Geuzenveld is zo groen, de mensen zijn minder opgefokt en zelfs het eten smaakt hier beter. We halen onze groenten en fruit in de Tuinen van West.”

Luijmes: “Ik werk veel in de tuin, elke week ben ik wel vijf uur bezig met snoeien en wieden. Een keer in de maand is er corvee, door ons gekscherend strafkamp genoemd, dan moet iedereen meewerken aan het onderhoud van het complex; dat hebben wij met alle liefde uitbesteed aan iemand anders.”

Porter: ‘De tuin is Sietze zijn ding, ik blijf uiteindelijk een New York City Boy. Voor corona waren we in Portugal, Berlijn, Engeland. Onze reislust is daardoor wel even bevredigd. Deze zomer vieren we hier vakantie en daar spreek ik elke dag mijn dankbaarheid voor uit.”

Luijmes: “Het vakantiegevoel is hier altijd aanwezig; een wijntje bij ondergaande zon, barbecueën, afwasjes doen, een boek lezen, de stilte….”

Porter: “Die wel keihard verstoord wordt door de kikkers in de sloot. Maar op die frogporn na, is het hier echt glamping.”

Jeff en Sietze Beeld Marjolein van Damme

‘Het is dé manier om elkaar wat lucht te geven’

Wie: Ruud Blokzijl (44), mede-eigenaar Basecamp Productions, dochters Rebel (9), Steppe (7). (Niet op de foto: Tess van Doorn, 42, werkt in de kledingindustrie)

Tuinpark: Ons Lustoord, Duivendrecht

“Dit jaar zou met acht films en tv-series in de pijplijn een klapper worden voor ons locatiemanagementbedrijf, maar door corona ligt de hele filmwereld stil. Ons tuinhuis is in deze periode echt een uitkomst. Het is dé manier om elkaar wat lucht te geven; de ene keer is zij thuis en ben ik met de kinderen naar kantoor, waar ik een klaslokaal voor ze heb ingericht, waarna ik doorfiets naar de tuin, de andere keer blijven wij thuis en is Tess in het tuinhuisje.

Vier jaar geleden werden Tess en ik hier verliefd, ik was net gescheiden en woonde tijdelijk in het tuinhuis, Tess zat in hetzelfde schuitje, een paar huisjes verderop. We beleefden hier de meest romantische zomer ooit. Hier op het complex zijn nog tien gezinnen met jonge kinderen, we noemen onszelf voor de grap ‘De Woongroep’. We hebben een appgroep samen, houden elkaars spelende kinderen in de gaten, en borrelen en barbecueën met elkaar. We onderhouden samen de zwemvijver en elke zomer organiseren we een kinderdisco en een karaokeavond, waar ook de oude Amsterdammers op de tuin graag aan meedoen.

In het begin was alles overwoekerd en had ik totaal geen groene vingers. Na vier jaar heb ik het tuinieren wat meer onder de knie. We hebben een grasveld voor de kinderen, een loungebank, een buitenoven, een moestuin waar we onze eigen groenten verbouwen en verschillende fruitbomen. In het voorjaar is het een wedstrijdje kersen pikken tussen ons en de vogels. Elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen en we koken op gas – alles is heel basic.

Het zou leuk zijn als we deze zomer nog langs kunnen bij mijn zus op Ibiza, maar zo niet, dan vieren we gewoon vakantie op de tuin. Het is heerlijk hier.”

Ruud, Rebel en Steppe Beeld Marjolein van Damme

‘Het is hier allemaal heel klef en gezellig’

Wie: Lotte Slooten (33), juf in groep 6 van De Dongeschool (Niet op de foto: Jonas Roukema (33), freelance kok)

Tuinpark: Nieuw Vredelust, Duivendrecht

“De afgelopen periode gaf ik drie keer per week online les aan mijn klas vanuit de tuin, vanaf de hotspot van Jonas, want wifi hebben we hier niet. Dat ging prima, maar ik ben heel blij dat we weer zijn begonnen, want ik miste de kinderen en het bewegen. Ik zit nooit tijdens mijn werk, maar opeens had ik een zittend beroep. Weliswaar vanuit mijn tuinstoel, maar toch.

We wonen samen op vierhoog in De Pijp, maar zodra de zon schijnt, zijn we hier. Als ik door de poort fiets het grindpad op en de wind door de bomen hoor ruisen, bekruipt mij automatisch een vakantiegevoel. Jonas tuiniert, ik zit in de tuin en lees een boek.

Jonas heeft dit huisje vier jaar geleden helemaal zelf gebouwd, het is goed geïsoleerd en heel comfortabel. Zelfs in de winter, met elektriciteit op zonnepanelen en een warme douche. We hebben hier alles, behalve een wasmachine. Soms komt mijn moeder, heel luxe, de schone was brengen. Het is ontzettend jammer dat het park over twee jaar moet wijken voor woningen, tot die tijd genieten we er zoveel van als we kunnen.

Ik zou eigenlijk binnenkort met vakantie gaan naar het buitenland, maar door corona gaat dat niet door, daarom ben ik nu extra blij met ons huisje. Vrienden komen graag langs voor wijntjes, samen koken en eten in de tuin.

Jonas is kok en probeert nu allemaal nieuwe gerechten uit op de Green Egg. Op dit moment is deze plek meer ons huis dan onze etage in de stad. Het is heel klein, maar toch houden we het samen heel goed vol, dat vind ik ook wel bijzonder om te ervaren.

Mijn zus heeft ietsje verderop een tuinhuisje gekocht met haar man en kinderen, en mijn nichtje van tweeënhalf loopt van de ene tuin naar de andere. Het is allemaal heel klef en gezellig, haha.”

Lotte Beeld Marjolein van Damme

‘Als ik even niets te doen heb, knap ik een van de 78 kabouters op’

Wie: Jaap Buijsman (63), gepensioneerd, Antje Buijsman (60), werkt in de catering

Tuinpark: Nieuw Vredelust, Duivendrecht

Jaap: “We hebben dit tuinhuisje al 35 jaar. Het is ons tweede huis, tijdens de zomermaanden wonen we hier. Onze dochter ging vanaf de tuin op de fiets naar school, wij naar ons werk. Onze kleindochter komt hier ook al sinds haar geboorte. Alleen op maandag komen we in de stad, voor wasjes en boodschappen.”

Antje: “Omdat ik astmatisch ben, heb ik de afgelopen weken de tuin nauwelijks verlaten. Vorige week ben ik voor het eerst weer boodschappen gaan doen. Onze vakantie naar Zakynthos is geannuleerd, we hopen dat de vakantie in september naar Kreta wel kan doorgaan.”

Jaap: “We willen er alsnog wel even uit, ergens in Nederland, want op de tuin zitten we geen moment stil. Er is altijd wel iets te doen. En als ik even niets te doen heb, pak ik een van de 78 kabouters op om ze op te knappen en opnieuw te schilderen.”

Antje: “Ik ben altijd in de weer met de verzorging van de plantjes; als ik maar een beetje onkruid zie, moet het weg. Verder besteed ik veel tijd aan mijn hobby: diamond painting. Buiten op een stoeltje kan ik me daar helemaal in verliezen.

Het allerleukste vind ik het als kinderen stil blijven staan om naar alle kabouters te kijken, alsof het de Efteling is. Normaal neem ik ze bij de hand en laat ze alles zien, maar dat kan nu niet. Gelukkig komen mijn dochter, haar man en onze kleindochter nog gezellig langs om te barbecueën. Daar genieten we in deze periode extra veel van.”

Jaap: “Dit hele park moet weg over twee jaar, we hebben besloten dan niet ergens anders opnieuw te beginnen. Mijn grootste zorg zijn alle spullen: waar moet het heen? Ik zal vrienden vragen om een kabouter of iets anders uit te zoeken, de rest is voor de bulldozers.”

Antje: “We moeten het accepteren, net zoals we nu ook de quarantaine moeten accepteren, maar ik zal er wel een traantje om laten. Hopelijk wordt de sloop door corona nog een jaar uitgesteld.”