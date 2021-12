Geen vuurwerk met oud en nieuw? Met Boemklatsers ga je alsnog knallend het jaar uit

Boemklats. Wat een lekker woord.

“Een zelfverzonnen woord. We hebben het bedacht vanuit het idee dat we iets willen toevoegen aan het vuurwerk, al mogen we dit jaar niets afsteken. Maar als je me vraagt of mensen in de toekomst nog wel een vuurwerkpijl mogen afsteken naast hun Boemklats, zeg ik nu alvast: ja, natuurlijk. Wel hopen we een leuke, plezierige nieuwe traditie in het leven te hebben geroepen.”

Kwam dit idee ineens, boemklats, tot u?

“In de zomer ontmoette ik op een feestje Matthea de Jong, directeur van de Tolhuistuin, die dezelfde zorgen als ik deelde over de wereld van morgen. We stonden op de dansvloer en ik dacht, nadenkend over een betere wereld, ineens aan oud en nieuw. Daar is winst te behalen! Ter plekke, op de dansvloer, werkten we het idee van je eigen vuurwerk bouwen verder uit.”

Hoe ziet zo’n Boemklats eruit?

“Het is een vuurwerkloze installatie die kan knallen, of iets visueels oplevert, iets in de lucht schiet, whatever it takes. Ik zie voor me dat we weer samen dingen gaan maken. Bij de buurman een schroevendraaier lenen, samen de langste Boemklats van de straat maken. Die Hollandse gezelligheid terugbrengen, wat met Koningsdag ook altijd zo goed lukt.”

Hoe bouwen we dat?

“Op onze website, alternieuw.nl, kun je de bouwtekeningen bekijken, downloaden en printen.”

Kost dat veel tijd?

“Ligt eraan. Neem het Knetterplaatje. Je zet een fiets ondersteboven, behangt ’m met lichtjes, en doet er een ouderwetse knetterplaat tussen. Dan geef je een zwengel aan de trapper. That’s it.”

Wat gaat u doen met oud en nieuw?

“Heel veel boemklatsen. De hele straat enthousiasmeren.”