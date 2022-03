Geen vlees vandaag? Slager Michael van der Velden moet er niet aan denken

Beeld Shutterstock

Maakt u zich al zorgen om de omzet?

“Nee, maar het is niet anders, hè? Vroeger had je zo’n week niet. Maar ieder zijn keus.”

Steeds meer mensen gaan vegetarisch eten.

“Klanten die bij ons komen, weten wat ze kopen. Eerlijk, raszuiver en goed vlees. Dat doen we al sinds 1890. Natuurlijk hebben we weleens een rustige dag, dan geef je alles de schuld. Het weer, de corona. Maar gelukkig duurt zo’n periode nooit lang en staat er snel weer een lange rij.”

Had corona dan vat op de slager?

“Tijdens de eerste lockdown gingen mensen in de overlevingsmodus en meer ouderwets eten. We verkochten heel veel ballen en soepbenen, klanten gingen uitgebreid stoofpotten maken. Nu de lockdown eraf is, wordt het weer een beetje normaler. Worst, ballen en vers gekruid gehakt verkopen we het meest.”

Verkopen jullie eigenlijk vegetarische producten?

“Nee, nee. We zijn een slager, hè? Nou, ja. We verkopen wel een eiersalade en een selleriesalade. Maar ik sluit het niet uit dat we ooit iets vegetarisch gaan verkopen. Je moet namelijk met je tijd meegaan. Vroeger verkochten we vooral stukken vlees, inmiddels ook gepaneerde schnitzel, slavinken en een hele maaltijd.”

Ik durf het bijna niet te vragen, maar: eet u zelf eigenlijk weleens vegetarisch?

“Je mag die vraag best stellen, maar ik eet het niet. Bij een groenteschotel kan ik me nog wel iets indenken, maar ik heb wel eens een vleesvervanger geproefd met erwten en ik moet zeggen: het is niet mijn smaak. Als ik een hamburger wil eten, dan wil ik een echte.”