Geen Tex-Mex, maar authentiek Mexicaans bij Colima in de Utrechtsestraat

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij Colima in de Utrechtsestraat waan je je in Mexico-Stad.

Ooit echt Mexicaans gegeten? In de Utrechtsestraat is het sinds deze maand mogelijk. De eigenaren van het Spaanse restaurant Pikoteo en mede-eigenaar van cocktailbar Rum Barrel, slaan de handen ineen voor Colima. De keuken is het domein van chef Miguel Martin Gómez (44), mede-eigenaar van Pikoteo.

Gómez wil ‘authentiek Mexicaans eten bereiden’ en geen Tex-Mex. Die Amerikaanse versie van Mexicaans eten – met ingrediënten als cheddar, gehakt en zwarte bonen – domineert in Nederland. Het zijn ingrediënten die je in Mexico amper tegenkomt. Bij Colima eet je dus geen nacho’s met gesmolten kaas of chili con carne, maar watermeloen met jalapeños (€4), mais-tacos met octopus, ananas en gerookte paprika (€19), en quesadilla’s met maisschimmel (huitlacoche, ook wel de Mexicaanse kaviaar genoemd) en een salsa van groene tomaat (€10).

De (cocktail)bar wordt gerund door Florian Stallinga (37), eveneens Pikoteo, en Erik de Jong (35) van Rum Barrel. Je kunt er in het weekend tot een uur ’s nachts terecht en ze hebben vijftig gedistilleerde agavedranken uit Mexico op de kaart staan. Naast klassieke Mexicaanse cocktails zoals El Matador (€13), serveren ze cocktails met een Mexicaanse twist. Zo is er Café Colima (€12), een variant op Espresso Martini met mezcal in plaats van wodka.

In de smalle ruimte vol vier- en zespersoons tafels is plek voor veertig man. In het midden hangt een origineel straatbord van de Colimastraat in Mexico-Stad: de lievelingsstraat van chef Gómez. Als cadeau door een vriend van de muur geschroefd, en meegesmokkeld naar Amsterdam. Aan de weggevaagde letters kun je zien aan welke kant de zon erop scheen.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.