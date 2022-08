Geen pizza maar msemen en tabouleh: Merijn Tol wil je laten proeven uit de ándere mediterrane keuken

Het Middellandse Zeegebied omhelst meer dan Frankrijk, Italië en Spanje. Ook – vooral – op culinair gebied, zegt kok Merijn Tol. Via haar boek Café Mazahar wil ze ons laten kennismaken met die ándere mediterrane keuken.

“Hier, eet snel op want het smelt ontzettend.” Merijn Tol (50) reikt een kopje aan met moerbeiengranita en opgeklopte room. Ze heeft zich geïnstalleerd op een picknickkleed op een veldje aan het water in het Beatrixpark – een veldje dat later een populaire speelplek van loslopende honden blijkt. Vanuit een groot krat stalt Tol borden, bestek, glazen en bakjes met gerechten uit haar nieuwe boek uit: Café Mazahar, modern mediterraan comfortfood.

“Ik wil mensen verder laten kijken dan hun neus lang is. De Méditerranée is lang genoeg het domein geweest van Frankrijk, Italië, Griekenland en Spanje. Prachtige landen met heerlijke keukens die ook in mijn boek staan, maar het Middellandse Zeegebied is veel groter. Overal vind je fantástische eetculturen en dito mensen, ook in Palestina, Turkije, Marokko, Libanon, Syrië. De verhalen in de media over die gebieden gaan meestal over andere, nare thema’s. Het is tijd dat we ook laten zien wat voor geweldige, lieve, vrijgevige en enthousiaste mensen er wonen. Via eten kun je op een heel mooie manier naar de wereld kijken.”

Daarom in Café Mazahar niet alleen recepten, maar ook columns die over die mensen gaan, en over ingrediënten en gerechten die zich niets van grenzen aantrekken. Zoals de pannenkoek van kikkererwtenmeel die je onder verschillende namen – farinata, socca, panisse karantita, calentita – vindt in Zuid-Europa en Noord-Afrika. Of gerolde of gevulde groenten als dolma’s en sarma’s. “Die gerechten horen allemaal bij elkaar. Het is één grote familie.”

Luie fatayer met spinazie, snijbiet, dille en granaatappelmelasse. Beeld Saskia van Osnabrugge

Specerijenmixen

Al jaren verdiept Tol zich in de keukens van landen rondom de Middellandse Zee, van oost naar west. Dat doet en deed ze onder meer in Het Parool, in Delicious en in kookboeken en televisieprogramma’s met Nadia Zerouali, zoals Arabia (2008), Souq (Gouden Kookboek 2017) en Op zoek naar de Granaatappel (2017). Met Zerouali runt ze ook het merk Souq, met onder andere specerijenmixen, tahina, harissa en oranjebloesemwater. In 2019 verscheen Tols eerste soloboek, Beiroet (2019), over de stad waar ze jarenlang de helft van de tijd woonde. Vorig jaar publiceerde ze een nieuwe editie met verhalen over voedselinitiatieven in de Libanese hoofdstad na de grote explosie in de haven in augustus 2020.

Tol schept een laagje sinaasappelyoghurt op een bord en daarbovenop freekeh (onrijpe, geroosterde tarwe) met goud gebakken sjalotten, rozijnen en amandelen. Ze schept tabouleh (peterseliesalade) op een schaal en pakt een grote fatayer (pastei) uit zilverfolie. “In plaats van bulgur heb ik fijngehakte amandel gebruikt in de tabouleh. En ik doe veel meer kruiden in de fatayer dan in het origineel van alleen spinazie, ui en sumak. In mijn versie gaat er ook snijbiet, dille, koriander, granaatappelmelasse en knoflook in. Ik hou heel erg van traditie en ben dol op al die dames die een gerecht steevast op een bepaalde manier klaarmaken, maar ik volg altijd mijn eigen smaak. Al ga ik nooit ver weg van het origineel.”

Bij Café Mazahar hoort een playlist op Spotify: elk recept matcht Tol met een specifiek nummer. “In de coronaperiode was muziek een manier om me af te sluiten tijdens het thuiswerken met een kind in huis. Ik zette mijn koptelefoon op en ging koken. Daarbij: muziek is net als eten cultuur. Een manier om de Méditerranée op een andere manier te laten zien. Niet met traditionele muziek, maar juist met moderne, veelal elektronische. Café Mazahar is in feite een verzameling van mijn smaak. Al lijkt het nu misschien of ik van tevoren een concept hebt bedacht, dat is niet zo. Ik improviseer alles, in mijn hele leven. Het gaat zoals het gaat. Daarom voel ik me ook zo thuis in de mediterrane landen, daar doet het gros van de mensen zo.”

Gekookte aardappels en rodekool

Mazahar uit de titel is Arabisch voor oranjebloesem, tevens de naam van Tols bedrijf. “Ik ben op 30 april jarig – oranje dus – en bittere sinaasappelbomen, die de bloesem leveren, groeien in het hele mediterrane gebied. Daarbij vind ik oranjebloesemwater een fantastisch ingrediënt. En in een café komen mensen samen, er wordt gegeten, gepraat en geleefd. Café Mazahar zegt dus alles. Het heeft ook dat sprookjesachtige in zich, het bedwelmende van de geuren uit het Middellandse Zeegebied.”

De mediterrane landen en keukens betoverden Tol vanaf het moment dat ze vertrok uit Aalsmeer, waar ze opgroeide, maar zich nooit op haar plek voelde. “De meeste mensen had daar een heel burgerlijk leven, met gekookte aardappels en rodekool. Mijn ouders waren anders, zij hadden eind jaren zeventig al een moestuin, bakten hun eigen pizza en aten aubergines en avocado’s. Ik werd kruidentrol genoemd omdat ik peterselie en munt in de tuin moest plukken.”

Burnt labneh-cheesecake met oranjebloesem. Beeld Saskia van Osnabrugge

“Toen ik naar Amsterdam ging om te studeren en hier in Marokkaanse en Turkse winkels kwam, voelde ik me meteen thuis. Met vriendinnen begon ik veel te koken: harira, börek met peterselie en witte kaas. Op vakantie naar Sardinië ontdekte ik dat je tomatensaus op duizenden manieren kunt maken. Gigantisch, die rijkdom, daar wilde ik meer over weten. Zo is het begonnen.”

Echt café

Van achter een bosje komt een labrador aanrennen. Hij duikt enthousiast op het picknickkleed en steekt zijn snuit in de labneh-cheesecake met oranjebloesemwater. Tol springt verschrikt op en grist de taart weg. Als de hond – Madame – is weggeleid, schept ze voorzichtig het ingedeukte stuk van de cake weg. “Dat is wel een crime met picknicken, daar had ik niet over nagedacht.”

Als de kust weer veilig is, vertelt Tol over haar plannen om een echt Café Mazahar te openen. “Een conceptwinkel en takeawayplek met ruimte voor lunches, diners en events. Met recepten, inrichting en muziek zoals in het boek. Ik wil dan vrienden uitnodigen om te komen koken, zoals de Bosnische Tamara Ivanovic, die geweldige börek maakt, Salma Barakat uit Gaza. Of een Irakese samenwerking beginnen met Sara Shawkat. Zij staan overigens ook allemaal in het boek.”

De volgende hond die langskomt is aangelijnd en kan net buiten bereik van het picknickkleed gehouden worden. Zijn baasje krijgt wél iets te proeven van Tol: “Malfouf meshi, een koolrolletje met rode linzen, rijst, knoflook, peterselie, gedroogde munt en kaneel. O, en gebakken ui, een zeer belangrijk en ondergewaardeerd ingrediënt.” Binnen de kortste keren zijn ze in gesprek over oranjebloesem, kookboeken en verschillende manieren van uien bakken. “Zie je: als je dingen vergeet of op de foute plek in het park gaat zitten, gebeuren er vanzelf leuke dingen.”

Merijn Tol: Café Mazahar, Nijgh Cuisine, €34,99

Beautiful Mess Merijn Tol is creatief culinair adviseur van restaurant A Beautiful Mess, een initiatief van de Refugee Company, een organisatie die zich inzet voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. In het restaurant kunnen de nieuwkomers werkervaring opdoen en nieuwe mensen ontmoeten. Na een aantal jaar in de Bijlmerbajes huist het restaurant nu in The Manor Hotel op de Linnaeusstraat. Op het menu staan gerechten uit onder andere Syrië, Jemen, Eritrea en Sierra Leone, zoals kruidige linzensoep, gepofte-pompoendip met tahina en sticky toffee dadelcake.