Geen kaars meer te krijgen in Amsterdam: ‘Ik heb 3 zakken gehamsterd’

Lege supermarktschappen, een uitverkocht online assortiment: er lijkt al weken een tekort aan kaarsen te zijn in de stad. ‘Net voor de winkelsluiting heb ik drie zakken met ­dinerkaarsen en twee zakken waxinelichtjes gehamsterd.’

Seksspeeltjes, rookmelders en fitnessapparaten; eind ­vorig jaar waren dat de meest opvallende stijgers tijdens het Black Friday- en Cybermondayweekend. Net als televisies, webcams voor Zoommeetings en koortsthermometers, zo blijkt uit cijfers van de onafhankelijke vergelijkingssite Kieskeurig.nl. Het vele binnen zitten zorgt duidelijk voor een verandering in onze behoeftes, er is meer tijd voor onszelf en elkaar en voor achterstallige klusjes.



Een ander, opvallender product dat inmiddels niet aan te slepen lijkt te zijn: kaarsen. Niet alleen zijn de kaarsenschappen in de supermarkt de laatste weken opvallend leeg, ook op de websites van Hema en Blokker zijn kaarsen en waxinelichtjes ‘helaas niet op voorraad’.

Bij Blokker worden op dit ­moment sowieso meer ‘sfeerverhogende producten’ ­verkocht dan normaal, zegt woordvoerder Barbara van der Werf. “Naast kaarsen worden er nu ook veel kussens en plaids besteld.” Hema meldt dat de lage kaarsenvoorraad te verklaren is door de geldende coronamaatregelen en de daardoor verminderde productiecapaciteit. Woordvoerder Eva Willemsen: “Bij Hema komen we nu langzaam weer op adem. Maar als we straks weer opengaan, zijn de schappen goed gevuld.”

Decembersfeer

Voor het kaarsenschap in een Albert Heijn in West moppert een vrouw dat er wéér geen waxinelichtjes zijn. “Ik heb vorige week gelukkig nog ergens drie pakken ­Bolsiuskaarsen kunnen scoren. De lockdown zorgt ervoor dat we met z’n allen ook in januari nog in de feestsfeer van december willen blijven, er hangt zelfs nog overal kerstverlichting in de lege winkelstraten.”

Woordvoerder Pauline van den Brandhof van Albert Heijn: “We zien inderdaad een verhoogde vraag naar kaarsen de laatste weken, maar ook naar bijvoorbeeld lucifers en batterijen. Producten die er niet zijn, vullen we altijd zo snel mogelijk weer aan.”

Bij Bol.com zijn er met zo’n veertigduizend aangesloten ondernemers nog kaarsen op voorraad. Wel verkochten ze de afgelopen maand zes keer zoveel kaarsen als in dezelfde periode vorig jaar. Eva Hersbach, woordvoerder van Bol.com: “De reden voor de stijging in de verkoop kan zijn dat mensen meer thuis zijn en het gezellig willen maken. Dat zien we eigenlijk al sinds oktober vorig jaar, toen mensen al heel vroeg kerstversiering, lichtjes en ook kaarsen gingen kopen.”

Sommige liefhebbers van kaarslicht waren er inderdaad op tijd bij, zoals creative consultant Pille Müller (56). Op de laatste dag voor de winkelsluiting ging ze naar ­Hema met maar één doel: zoveel mogelijk kaarsen inslaan om de donkere wintermaanden door te komen.

“Ik heb drie zakken met ­dinerkaarsen gehamsterd, twee grote zakken waxinelichtjes en een paar grote potten geurkaarsen. Daardoor zit ik voorlopig niet snel zonder kaarslicht, al ben ik nu ruim een maand later al toe aan de restanten. Ik ben altijd al gek op kaarsen en sfeerlicht geweest; in mijn tuin hangen het hele jaar door kerstlichtjes. Maar de lockdown en het vele thuis zijn hebben er zeker voor gezorgd dat ik het in huis extra gezellig wil maken.”

Voor wie echt niet zonder kaarslicht kan, zit er niets anders op dan zelf aan de slag te gaan. Zelf kaarsen draaien geldt ­volgens de Britse Vogue zelfs als dé do it yourself-trend tijdens de lockdown. Sommige kaarsenmakers kregen er op Instagram ineens duizenden volgers bij, zoals @bymazauk (pastelkleurige, kunstige kaarsen) en @litbylucy (luxe kaarsen in de vorm van naakte vrouwenlichamen).

Aroma escapism

Cocktailmaker en bartender Tess Posthumus (32), die sinds de lockdown in haar keuken zelf geurkaarsen maakt met duurzame sojawax en natuurlijke etherische oliën, ontdekte dat het stressverlagend werkt. “Het is een bezigheid die veel tijd en geduld vergt, daarom heeft het iets heel ontspannends.”

Toen Posthumus tijdens de eerste golf haar twee cocktailbars Dutch Courage en Flying Dutchmen Cocktails tijdelijk moest sluiten, ging ze op zoek naar nieuwe manieren om zichzelf bezig te houden én geld te verdienen. “Ik bedacht dat geurkaarsen net als cocktails een vorm zijn van escapisme. De geur van een kaars of een wax melt-brander kan je rechtstreeks doen wegdromen naar een tropisch eiland of ­lavendelveld – aroma escapism heet dat. Ik ging thuis aan de slag met wax, etherische olie, lontjes, pannen en apothekerspotjes, en ontwikkelde zeven cocktail scented candles, die ik samenstel als een cocktail, door geuren te mixen en mengen.”

Inmiddels is er online zelfs een run op sojawax aan het ontstaan, merkte Posthumus. “Ik houd een Excelsheet bij met daarin alle verkopers van sojawax, zodat ik nooit misgrijp, maar de goedkoopste wax is nu al niet meer verkrijgbaar. Volgens mij ben ik niet de enige met deze corona­hobby.”

