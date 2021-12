Geen jubileumfeestje voor het 25-jarige Café-Restaurant Amsterdam door de lockdown: ‘We krijgen veel steun van gasten’

Het 25-jarig bestaan van Café-Restaurant Amsterdam (Cradam) gaat geruisloos voorbij. Mede-eigenaar Laura Deelen (28) kijkt alvast naar komende zomer.

En de twintigste verjaardag werd nog wel zo uitgebreid gevierd.

“We hadden toen duizenden mensen uitgenodigd, op een bepaald moment waren er wel 1500 tegelijk binnen. Dat was fantastisch. En nu, vijf jaar later, kunnen we onze vaste gasten niet eens zien!”

Waren er al plannen?

“Tijdens het partyplannen ging het net weer de goede kant op met de besmettingen. Dus we dachten dat we wel een diner voor werknemers en oud-werknemers konden organiseren, met een eventueel dansje daarna. Voor onze gasten wilden we jubileumbordjes laten maken, die we dan ’s avonds de hele week bij iedereen op tafel legden.”

Kunnen jullie nog wel iets doen?

“Weinig. Een aantal vaste gasten heeft al wel hun jubileumbordje meegekregen bij hun takeawaybestelling. Verder hebben we wat werknemers die al 25 jaar bij ons werken verrast met bloemen, en hebben we een hapje gegeten met de eigenaren.”

Jullie trouwe, vaste gasten leven vast met jullie mee.

“Ontzettend. Een paar dagen voor de laatste persconferentie ben ik massaal gebeld. ‘Gaan jullie weer takeaway doen? En ook met kerst?’ Ze hebben zin in het eten, maar doen het ook vooral om ons te steunen. En die steun voelen we ook heel erg. Ik kreeg, toen we dicht moesten, meer appjes dan op mijn eigen verjaardag.”

Blijven jullie intussen een beetje bezig?

“Het is nog steeds hard werken, alleen met minder mensen. Het is bijna een nieuw beroep. De hele logistieke operatie en het plannen, al het eten dat bereid moet worden – aan het eind van de dag zijn we helemaal kapot.”

Wordt het jubileum nog ingehaald?

“Ik hoop dat we deze zomer ons 25 ½-jarig bestaan kunnen vieren. En anders pakken we groots uit wanneer we dertig jaar bestaan.”