Geen evenementen, maar SUP Tropisch brengt gezelligheid op het water

Aan de Jozef Israëlskade, enigszins verscholen in het hoge gras, ligt een houten steigertje. Hier klimmen de klanten van SUP Tropisch voorzichtig op hun gehuurde stand-up paddle (sup) board. Een andere mogelijkheid is om zelf een locatie te kiezen. Dan komen oprichters Zarah Aharon (33), Huub van Dijk (42) en Rosa van Gorcum (36) langs met de supbus: een felgele camper versierd met palmbomen.

Het idee voor SUP Tropisch ontstond vorig jaar. Aharon en Van Gorcum, bevriend sinds de middelbare school, werkten allebei in de evenementenorganisatie. Hun branch kwam tot stilstand. Aharon: “We zijn toen als gekken gaan brainstormen. Wat kunnen we in deze tijd nog doen om mensen plezier te brengen?” Het antwoord: supboards verhuren.

Een uur vrij suppen kost €13,50. Daarnaast organiseren Aharon en Van Gorcum evenementen zoals de Sunset Sup (€27,50): het supequivalent van de avondwandeling. Binnenkort komen misschien de Supspelen. Aharon stelt zich voor dat Amsterdammers rugby en trefbal spelen, ­letterlijk óp het water. Staande op een supboard kun je namelijk prima gooien, vangen en ontwijken.

Naar eigen zeggen hebben de vriendinnen geen echte carriè­­re­switch gemaakt. Het doel van hun werk is nog steeds mensen op een creatieve manier samenbrengen. Dat kan door middel van een festival, maar ook met een suptocht over de grachten. Aharon: “Wij brengen nog steeds gezelligheid, alleen nu op het water.”

